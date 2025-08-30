Apre la mostra ‘Siamo solo io’ . La città celebra il ‘suo’ Gallo : "Noi con lui sui grandi palchi"

Un grande abbraccio della città a uno dei suoi figli più amati e conosciuti. Inaugurata ieri sera, a Palazzo Sersanti, ‘Siamo solo io – Una vita tra alti e bassi’, la mostra multimediale che Imola dedica a Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, per tutti il Gallo. Dopo i saluti istituzionali e la proiezione di un documentario introduttivo nella sala grande di Palazzo Sersanti, gremita per l’occasione, il pubblico si è spostato nella galleria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola al piano terra per il taglio del nastro: un momento di festa che ha richiamato fan, amici e tanti cittadini pronti a celebrare il Gallo.

"Un nostro concittadino che ha portato il nome di Imola sui più grandi palchi internazionali", nelle parole di Silvia Poli, presidente della Fondazione. Che ha aggiunto: "Portare un po’ di rock qui è stato il nostro obiettivo dal giorno uno. E ce l’abbiamo fatta".

Poi la parola al Gallo: "Sono più emozionato ora di quando suono davanti a 200mila persone. Sono onorato e orgoglioso di questa idea della Fondazione. Ho speso tanti anni per fare cose che arricchiscono la mia anima. E tanti voglio ancora spenderne". La voce, calma ma intensa, ha trasmesso l’affetto e la gratitudine per la città e per chi lo ha accompagnato in questo percorso.

Allestita dalla Fondazione in concomitanza con ‘Imola in Musica’, la mostra resterà aperta fino al 28 settembre e si propone come un omaggio appassionato a un artista che, pur avendo calcato i palchi più importanti d’Italia, non ha mai reciso il legame con la sua città natale, portando sempre con sé un po’ di Imola ovunque andasse.

Il percorso espositivo si sviluppa su più livelli. Al piano terra, una sala interamente dedicata alla carriera del Gallo racconta il musicista attraverso strumenti originali, oggetti iconici, fotografie e memorabilia, creando un’atmosfera che cattura il visitatore fin dal primo sguardo. Al piano superiore, un itinerario fotografico firmato da Marco Isola mostra invece il lato più intimo e autentico di Golinelli, lontano dalle luci della ribalta, svelando emozioni e gesti quotidiani che raramente emergono. A completare l’esperienza, la proiezione nella sala Mazzanti di un filmato in cui è lo stesso Gallo a ripercorrere, con la sua voce, momenti e ricordi di una carriera unica e vissuta a tutto rock: dalle collaborazioni con Gianna Nannini, Franco Battiato e Adriano Celentano, fino al mitico sodalizio con Vasco, che dura da 41 anni.

Un’iniziativa, quella della mostra ‘Siamo solo io’ (citazione-parodia delle celebre ‘Siamo solo noi’ del Komandante aperta dall’inconfondibile assolo del Gallo, che arricchisce il programma culturale cittadino e che rappresenta anche un’occasione di incontro e socialità, nel segno di un musicista che ha fatto del basso un linguaggio universale, capace di unire generazioni diverse.

"Vedere le mie immagini al fianco di opere tanto importanti come quelle della Fondazione è per me un onore – ha invece ammesso Isola, intervenuto dopo l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Con il Gallo ci accomuna l’amore per la nostra città. E sono contento di far parte di questa mostra".

Un percorso espositivo che non dimentica la solidarietà. La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha infatti attivato una collaborazione con Aido – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule – destinando il ricavato delle offerte raccolte a Palazzo Sersanti durante il periodo di apertura della mostra, promuovendo così un messaggio di cultura e impegno civile.

Orari di apertura: oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23; 1-5 settembre: 18-23; 6-7 settembre: 10-13 e 15-23; 13-14, 20-21, 27-28 settembre: 10-13 e 15-19. Galleria della Fondazione, piazza Matteotti 1, Imola. Ingresso gratuito.