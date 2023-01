Arance della salute di nuovo in piazza

Sabato dalle 8 alle 12.30 gli Alpini della sezione castellana distribuiranno in piazza XX Settembre le Arance della salute, ovvero quegli agrumi la cui vendita permette di raccogliere fondi da destinare alla ricerca dell’Airc. Oltre alle arance, i volontari metteranno in vendita anche vasetti di marmellata d’arancia e miele ai fiori d’arancio. Nello stesso tempo, metteranno a disposizione dei cittadini anche informazioni utili per la prevenzione attraverso sane abitudini alimentari. L’iniziativa dell’Airc è a carattere nazionale; i volontari saranno contemporaneamente in 2.500 piazze d’Italia.