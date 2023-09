Arcese, nuovo sciopero. I sindacati attaccano: : "Accordo non rispettato"

Sindacati sul piede di guerra all’Arcese, dove scatta oggi un nuovo sciopero. Non sono bastati il blocco degli straordinari, protratto dal 20 luglio a ieri, e gli scioperi articolati dal 14 al 19 settembre, per far cambiare idea all’azienda che ha deciso di affidare la nuova commessa Mercedes Truck ad una società controllata, "non rispettando quanto concordato nei verbali di incontro sottoscritti da maggio a luglio 2023 con le organizzazioni sindacali, vale a dire affidare la commessa al personale alle dirette dipendenze di Arcese", scrive la Filt Cgil di Imola che annuncia per queste ragioni uno sciopero per l’intera giornata di oggi che avrà inizio alle 6 e si concluderà alle 22, con presidio dei lavoratori davanti alla sede di via Henry Ford a Castel San Pietro.

"Nel verbale sottoscritto il 13 giugno 2023 , l’azienda ha dichiarato che per gestire la commessa Mercedes Truck sarebbero state inserite 11 persone (7 operai e 4 impiegati) alle dirette dipendenze di Arcese o in regime di somministrazione", spiega Dino Parrella, segretario Filt-Cgil Imola, precisando poi che "Arcese, per ragioni di flessibilità in entrata, ha sempre assunto con contratti di somministrazione, che successivamente venivano trasformati a tempo indeterminato".

Le carte in tavola però, attacca il sindacato, sono cambiate "nel successivo incontro del 20 luglio, quando Arcese ci ha comunicato di voler affidare la commessa alla società Red Gloves Srl, controllata interamente dal gruppo Arcese, nata tre anni fa con l’obiettivo di dedicarsi esclusivamente alla fornitura di manodopera nell’ambito di servizi di facchinaggio, movimentazione e logistica".

Sarà proprio la Red Gloves Srl a diventare "di fatto la destinataria complessiva di tutte le commesse future, e nulla quindi sarà più commissionato direttamente ad Arcese Trasporti. Questa ‘controllata’, pur facendo parte del gruppo, possiede una propria autonomia patrimoniale ed organizzativa (…), e non applica nessun contratto di secondo livello". Per queste ragioni, è la chiosa finale di Parrella, "si prefigura una separazione dei lavoratori all’interno della stessa realtà, attraverso un processo di frazionamento e una vera e propria frammentazione dei diritti. Red Gloves Srl è una scelta regressiva in quanto rischia di bloccare lo sviluppo del sito di Castel San Pietro, sia in termini di investimenti sia in termini occupazionali. Chiediamo di rispettare gli accordi e i diritti dei lavoratori".

Claudio Bolognesi