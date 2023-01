Archivio storico, documenti online

Dalle parole ai fatti. E’ passato poco più di un mese dalla presentazione dell’ampia progettualità legata al processo di inventariazione, digitalizzazione e divulgazione in rete dei documenti conservati nell’archivio storico di Dozza. Adesso, però, il sogno è realtà. Il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi ha ricevuto proprio nelle ultime ore dalla sezione Patrimonio Culturale – Area Biblioteche e Archivi della Regione gli indirizzi di appoggio ufficiali di tutto il materiale pubblicato. Link già divulgati alla comunità tramite i social dell’ente di via XX Settembre ma che presto troveranno un posto fisso anche sul sito comunale. Quattro nuovi strumenti di ricerca online caricati sulla piattaforma ‘In Archivi ER’, sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna. Via libera, quindi, alla consultazione libera e gratuita dell’intero patrimonio dozzese. Non solo. Spazio anche ai documenti della Congregazione di carità del paese, a quelli dell’ente comunale di assistenza ed alle carte della famiglia Cassani.