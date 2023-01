Area Blu, 660mila euro di affitti non riscossi

di Enrico Agnessi

Ammonta a oltre 660mila euro il totale dei crediti non riscossi da Area Blu per i canoni di locazione. La società partecipata dal Comune gestisce infatti sul territorio numerosi immobili, di natura commerciale e non, proprio per conto del Municipio. E vuoi per la crisi, vuoi per la presenza di qualche furbetto di troppo, oggi fatica a incassare quanto le spetta.

Dell’importo di cui sopra, poco meno della metà del totale (289mila euro) è scaduto nel corso del 2022. Mentre il restante (371mila euro) si riferisce a periodi pregressi. In relazione a tali crediti, vista la possibilità di non entrare mai in possesso delle somme, Area Blu ha previsto nel cosiddetto ‘fondo svalutazione rischi’ 125mila euro. Infine, sono state attivate procedure monitorie (decreti ingiuntivi) per oltre 74mila euro.

"Siamo alle solite… – commenta il leghista Simone Carapia –. Il credito vantato da Area Blu per affitti non riscossi è elevatissimo e rilevante in proporzione all’intero bilancio e capacità di spesa del Comune. Il 43% di questi crediti sono scaduti negli ultimi undici mesi, mentre il restante 57% è di esercizi precedenti. Per i crediti scaduti negli ultimi undici mesi magari può esserci qualche speranza, mentre per quelli ormai ‘stagionati’ anche da anni le possibilità d’incasso saranno sicuramente minime".

E anche per quanto riguarda questi ultimi, al consigliere comunale di opposizione non piace l’operato di Area Blu.

"C’è un fondo svalutazione che copre appena un terzo dell’ammontare di tali crediti incagliati e viene pertanto spontaneo pensare che tale fondo sia incapiente per la mole creditizia vetusta", osserva Carapia. E aggiunge: "Ci si chiede in che modo è stato calcolato questo accantonamento per i crediti di dubbia è difficile esazione del passato e come verranno valutati quelli che si sono formati negli ultimi undici mesi".

Nel mirino dell’esponente del Carroccio finisce tuttavia anche il lavoro portato avanti da Area Blu da qualche anno a questa parte. "Non pare che negli ultimi esercizi abbia formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione, anzi sembra il contrario", affonda Carapia, prima di contestare anche le modalità con le quali Area Blu ha attivato fin qui procedure monitorie, pari come visto solo all’11 % dei crediti scaduti, e "il cui stato d’avanzamento non è stato reso noto", protesta il leghista.

"Ci si chiede se esista una procedura all’interno di Area Blu per il recupero di questi crediti è ancora una volta si riporta la sensazione di un ente poco efficiente e autoreferenziale – conclude Carapia –. Una società in house del Comune a cui il sindaco Marco Panieri poco si interessa o comunque su cui non incide più di tanto. Una situazione paradossale per una società che negli anni ha dimostrato tutti i suoi limiti".