Area Blu, ascensore addio: "Abbiamo troppi impegni". Tinti: "Il progetto va avanti"

Area Blu si defila, il sindaco Tinti tranquillizza. Nuova tappa nel tortuoso percorso che dovrà portare l’agognato ascensore per superare il dislivello tra parcheggio dell’ospedale e centro storico. L’ultima puntata vede attore protagonista Area Blu che, di fatto, ha scritto i titoli di coda, come riporta con chiarezza un documento congiunto e sottoscritto dalle due parti, con tanto di motivazione dell’abbandono al progetto: "a causa degli impegni per opere finanziate attraverso il Pnrr e degli eventi straordinari e imprevedibili di maggio scorso Area Blu rileva dei carichi di lavoro tali da non poter garantire le tempistiche ritenute indispensabili dall’amministrazione comunale per la realizzazione dell’opera". Addio, dunque, al progetto di Area Blu, con tanto di finanziamenti stanziati e successivamente rimpolpati con la variazione di bilancio di agosto scorso di ulteriori 140 mila euro. La partita, come detto ieri al Carlino dal sindaco Tinti, "torna in casa nostra, e siamo convinti sia la strada corretta, che ci permetterà di seguire ancora meglio l’iter fino alla realizzazione finale dell’opera". Di certo, aggiunge, "ora verrà affidata la progettazione ad altri professionisti, e in questo senso abbiamo già provveduto ai primi incontri". Il progetto non cambia, "e seguirà le indicazioni arrivate dalla Giunta, ovvero grande attenzione all’impatto paesaggistico, in primis. Vogliamo, oltre ad una riduzione massima dell’impatto, un impianto che al tempo stesso sia gradevole e massimamente funzionale".

L’obiettivo, ribadisce ancora il primo cittadino, "è quello di avere il progetto pronto entro la prima metà del 2024", e dunque entro la fine del mandato del sindaco Tinti, così da consegnare al successore il progetto "e renderlo cantierabile nella seconda metà dell’anno prossimo". Aggiunge, Tinti, che "sul progetto come abbiamo promesso ci saranno incontri pubblici, con la presenza dei progettisti che spiegheranno ogni dettaglio dell’opera". Nessun risentimento, invece, sul passo indietro di Area Blu. "Continueremo a lavorare con loro, abbiamo in piedi con la spa imolese i lavori dell’Arena e la sosta a pagamento, non c’è nessun ripensamento di natura politica".

Claudio Bolognesi