Area Blu, i 200mila euro spariti: dipendente infedele sotto la lente

Imola, 23 febbraio 2025 – Un dipendente con ruolo apicale, in grado evidentemente di poter far partire bonifici dal conto di Area Blu, che nel frattempo avrebbe lasciato il posto di lavoro. È su di lui che si stanno concentrando le indagini relative all’ammanco di 200mila euro, che si ipotizza siano stati dirottati su un conto riconducibile o comunque nelle disponibilità del diretto interessato, emerso dall’ultimo bilancio della società pubblica.

L’inchiesta interna è di fatto ormai conclusa: Area Blu, che nei giorni scorsi ha risposto a una richiesta di accesso agli atti sul tema presentata dal consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia), ha parlato di “recente formale individuazione” del destinatario dei bonifici.

Quanto a quella della Procura, informata dagli stessi vertici di Area Blu, il lavoro della magistratura non risulta ancora terminato. E potrebbe portare serie conseguenze per l’ormai ex dipendente di Area Blu, qualora ne venissero confermate le responsabilità. Sotto la lente ci sono, come ricostruito dalla stessa società, “due pagamenti effettuati a un beneficiario che non risulta tra i fornitori dell’azienda, per un importo complessivo di circa 200mila euro, diluiti nell’arco di un anno”.

Si riuscirà a rientrare in possesso di tale somma? Area Blu ci sta provando, e ha fatto sapere di essere al lavoro per compiere “ogni azione utile al recupero di quanto, si presume, le sia stato indebitamente sottratto”. E poi c’è la Corte dei conti, pure questa avvertita dalla società, pronta a intervenire nel caso in cui venga accertato un danno alle casse di una realtà al 100% pubblica in quanto annovera tra i propri soci, oltre al Comune di Imola, Con.Ami, Città metropolitana di Bologna, Circondario e i Municipi di Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo e Mordano.

Resta il nodo della tempistica con la quale è stato reso noto l’accaduto. Il bilancio 2023 di Area Blu, pubblicato la scorsa estate, è passato nei mesi scorsi al vaglio del Consiglio comunale senza che il caso venisse sollevato. Eppure i prodromi della vicenda erano contenuti sia nella nota integrativa al bilancio che nella relazione relazione allegata ai conti dell’esercizio 2023. Ed è stato solo quando Carapia ha presentato la richiesta di accesso agli atti che Area Blu, rispondendo al consigliere comunale di opposizione, ha ricostruito nel dettaglio quanto accaduto.

“Le esigenze di tutela dei procedimenti in corso hanno imposto un doveroso riserbo – hanno fatto sapere in settimana da Area Blu –. Tuttavia, negli ultimi giorni, la società ha dato impulso anche all’ultima delle iniziative volte al recupero delle somme sottratte, facendo venire meno le ragioni di riservatezza e la conseguente consegna del silenzio”.