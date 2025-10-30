Area Blu e i 200mila euro . Il Pd: "FdI non ha meriti"

"Tentare di trarre vantaggio politico intestandosi meriti che non esistono è scorretto e irrispettoso verso chi lavora per una gestione corretta delle risorse pubbliche". A dirlo, in riferimento alle recenti rivendicazioni di Fratelli d’Italia sul caso dei 200mila euro spariti dai conti di Area Blu ma dei quali il Comune è ora tornato in possesso, è il Pd imolese.

"Ancora una volta – si legge in una nota firmata dalla capogruppo Chiara Sorbello e dagli altri consiglieri comunali Dem –, Fratelli d’Italia, anziché contribuire in modo costruttivo al dibattito politico, continua a tentare di alimentare una polemica senza fondamento, piegandola a logiche di propaganda, e dimostrando così la più totale assenza di argomentazioni credibili e soprattutto scarso rispetto per le istituzioni".

Il principale gruppo di opposizione si è attribuito il merito di aver scoperchiato la vicenda, divenuta effettivamente di dominio pubblico grazie a un accesso agli atti del meloniano Simone Carapia, e per la quale è finito a processo un ex dipendente di Area Blu accusato di peculato. In sostanza, FdI ritiene di aver spinto il Comune ad ammettere l’esistenza del problema e a muoversi con maggiore incisività per recuperare il maltolto. Una lettura, questa, contestata però dalla maggioranza.

"Come più volte ribadito dal sindaco, l’amministrazione sin dall’inizio aveva avviato tutti i controlli necessari, collaborando pienamente con gli organi competenti per fare piena luce sull’episodio – è la ricostruzione del Pd –. Com’è giusto che sia, però, lo ha sempre fatto con le necessarie attenzioni e soprattutto nel rispetto delle regole, di trasparenza e riservatezza, che i passaggi tecnici e giuridici richiedono in vicende di questo tipo".

Da qui l’attacco del centrosinistra a FdI che "in questi cinque anni – affondano i Dem – ha portato avanti un’opposizione inconsistente fatta solo di slogan e di propaganda. L’unico dato che conta ora – proseguono dalla maggioranza – è il risultato: grazie all’attivazione dei controlli necessari e alla collaborazione con gli organi competenti da parte dell’amministrazione è stato assicurato un risultato importante e quella chiarezza, trasparenza e legalità cui è rivolto l’impegno del nostro gruppo consiliare". "La macchina amministrativa ha agito nei tempi e nei modi corretti, garantendo il risultato senza bisogno di proclami. Continuiamo a credere in una politica che lavora per risolvere i problemi, non per sfruttarli a fini propagandistici", commentano invece da Imola Corre.