Area Blu, i 200mila euro. FdI stuzzica la Giunta. Panieri: "Fatto il dovuto"

"Se oggi si è fatta luce sul caso Area Blu, è anche grazie al nostro lavoro di opposizione". Ne sono convinti i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, che all’indomani dell’annuncio, da parte della Giunta, del recupero dei 200mila euro sottratti dai conti della società in house, rivendicano quanto fatto in questi mesi dentro e fuori le aule istituzionali.

La vicenda dell’ammanco, per la quale è finito a processo l’ex responsabile finanziario di Area Blu, accusato di peculato continuato e intenzionato a imboccare la strada del patteggiamento (il Comune e il sindaco Marco Panieri si sono costituiti parte civile), è divenuta infatti di dominio pubblico a febbraio di quest’anno dopo un accesso agli atti del meloniano Simone Carapia.

Prima di allora, la questione era contenuta solo nella nota integrativa allegata al bilancio 2023 di Area Blu (pubblicata lo scorso anno), ma in maniera piuttosto criptica. Alla voce ‘Oneri diversi di gestione’ si parlava infatti di "circa 200mila euro di sopravvenienza passiva derivante dal ripristino delle fatture da ricevere a seguito di registrazioni non chiaramente identificate e per le quali sono in corso ulteriori indagini".

Indagini che, si è scoperto lo scorso febbraio, quando la vicenda è stata raccontata su queste pagine, non erano però solo interne. Quanto accaduto era finito infatti sotto la lente della Procura e della Corte di Conti, che si erano mosse sulla base delle denunce del Comune.

Detto che anche in questo caso l’opposizione lamenta ritardi nell’operato del Municipio, dopo che la faccenda è esplosa i meloniani hanno continuato a incalzare la Giunta comunale e quella regionale, presentando varie istanze e arrivando infine a depositare una interrogazione parlamentare.

"Accogliamo con soddisfazione la notizia del recupero dei 200mila euro – commentano oggi i consiglieri comunali di FdI, Serena Bugani, Nicolas Vacchi, Simone Carapia e Maria Teresa Merli assieme alla capogruppo meloniana in Regione, Marta Evangelisti –. È un risultato importante per la collettività, ma va ricordato che se la vicenda si è finalmente mossa e ha cominciato a sbrogliarsi, è stato solo dopo che il gruppo consiliare di FdI ha sollevato il caso".

Secondo i meloniani, il "fatto grave" è invece che "per quasi due anni tutto era rimasto in sordina, senza comunicazioni o chiarimenti pubblici. Oggi – concludono da FdI – il sindaco Panieri si compiace del risultato, ma è bene ricordare che senza la nostra pressione istituzionale e politica probabilmente non si sarebbe arrivati a questo punto".

Lettura diversa da parte del primo cittadino. "Comprendo la voglia di fare sempre polemica, anche quando è molto difficile, ma la verità è che la macchina amministrativa ha agito nei tempi e nei modi dovuti, senza clamore ma con efficacia, portando a casa un risultato che tutela l’interesse pubblico e che non dipende da iniziative politiche, bensì da un percorso tecnico-giuridico ben condotto", afferma Panieri. E conclude: "Il mio dovere, come sindaco e come parte offesa nel procedimento, è stato quello di garantire la piena trasparenza, di seguire le procedure e di informare i cittadini quando c’erano elementi concreti e definitivi da comunicare. È quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare".