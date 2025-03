Area Blu, il buco nei conti . Panieri: "Noi parte civile" . Ma l’opposizione incalza: : "Responsabilità politica"

"Nel processo penale che si aprirà, noi come Comune ci costituiremo parte civile per chiedere i danni di immagine e patrimoniali patiti in maniera diretta e indiretta". Lo ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri, intervenendo in videocollegamento con la commissione consiliare convocata in Municipio per fare luce sul caso dell’ammanco di 200mila euro (sul quale indaga la magistratura) dai conti di Area Blu.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato querele nei confronti di "persone vicine a consiglieri comunali" che "nell’ultimo mese hanno fatto dichiarazioni accostando l’immagine del sindaco a responsabilità che non sono in capo né a lui né alla Giunta". Il riferimento sembra essere legato, in questo caso, alle tante ricostruzioni circolate via social in queste settimane, da quando cioè un accesso agli atti di Simone Carapia (Fratelli d’Italia) ha fatto emergere la questione rimasta sottotraccia per diversi mesi.

"Non sono mai stato chiamato dall’autorità giudiziaria – ha aggiunto il sindaco Panieri, parlando per la prima volta pubblicamente della vicenda –. Non mi è dato sapere, e non è mio compito conoscerlo, come si sta svolgendo l’indagine". E ribattendo alle critiche dell’opposizione: "Non ho informato la città e il Consiglio comunale, è vero. Ma abbiamo ritenuto di rimandare la comunicazione a una fase più avanzata delle indagini. Ho informato la Corte dei conti, era quello che dovevo fare in quel momento. È stato fatto tutto nell’interesse pubblico e nelle modalità condivise con i legali. Non ci sono spazi per l’illegalità a Imola".

Prima di Panieri era intervenuto il presidente di Area Blu, Eros Nanni, che però a differenza del sindaco aveva già detto la sua sulla vicenda nei giorni scorsi. "Abbiamo agito nel modo più trasparente e celere – ha ribadito Nanni –, cercando di mantenere un certo grado di riservatezza. Così ci era stato consigliato dai legali; e lo avevamo percepito anche dai carabinieri quando siamo andati a fare la denuncia. Divulgare la notizia avrebbe potuto pregiudicare le indagini. Ora stiamo facendo tutto il possibile per rientrare della somma".

Sospettato di aver fatto partire i bonifici (due da circa 100mila euro ciascuno) è un ex dipendente di Area Blu, con posizione apicale nell’azienda, che secondo quanto emerso ieri in commissione avrebbe aggirato la procedura bypassando l’iter automatico e utilizzando una chiavetta-token di Nanni. "Non ho controllato, ma io controllo che i bonifici siano conformi – la difesa del presidente di Area Blu –. Se uno compie una forzatura e si bonifica 200mila euro, la procedura di quel tempo faceva fatica a rilevarlo. Oggi l’abbiamo cambiata".

Critiche da parte dell’opposizione. "Tenendo le cose nascoste non si risolvono i problemi – protesta il meloniano Carapia –. Qui c’è una responsabilità politica". Stessa linea per Nicolas Vacchi, altro alfiere di FdI: "C’era necessità di dare la notizia di questa vicenda all’ente in un tempo congruo, non dopo che qualcuno ha fatto un atto di sindacato ispettivo costringendovi a prendere posizione".

Protestano anche il civico Renato Dalpozzo ("Spero che il rigore dimostrato da Area Blu tirando fuori queste magagne possa in futuro essere un monito perché la società funzioni meglio"), Ezio Roi del M5s ("Siamo venuti a sapere una cosa così importante solo poche settimane fa, ora siamo autorizzati a sospettare che ci sia qualcosa di strano") e Rebecca Chiarini del gruppo misto: "È evidente che qualcosa non abbia girato. Con un semplice bonifico, i polli sono scappati dal pollaio…".

Enrico Agnessi