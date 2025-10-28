Area Blu, il caso dei 200mila euro. Il Comune recupera i soldi spariti: "Avanti con il processo penale"

I 200mila euro spariti dai conti di Area Blu, fatto per il quale un ex dipendente infedele è finito a processo con l’accusa di peculato, sono tornati nelle casse della società. Lo ha annunciato ieri il Comune, spiegando che tale recupero è stato possibile "a seguito delle iniziative avviate tra aprile e maggio 2024 e tuttora in corso" e "grazie al prezioso supporto dei legali incaricati e delle interlocuzioni avvenute". Sempre secondo quanto riferito ieri dal Municipio, il risultato ottenuto "non incide sul procedimento penale" in corso nei confronti dell’imputato.

La vicenda, divenuta di dominio pubblico dopo un accesso agli atti del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia ("Sono stati più veloci a comunicare il rientro dei 200mila euro che l’ammanco…", è l’affondo firmato ieri dal meloniano), trae origine dall’indagine, sfociata in una richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti dell’ex responsabile finanziario di Area Blu, dimessosi poi volontariamente dalla società, accusato di peculato continuato. In pratica, avrebbe simulato il pagamento di fatture inesistenti, con successivo trasferimento delle somme su conti correnti nella sua disponibilità, aggirando la procedura (oggi modificata) bypassando l’iter automatico e utilizzando una chiavetta-token dell’allora presidente di Area Blu, Eros Nanni, risultato estraneo ai fatti.

Secondo quanto ricostruito dallo stesso sindaco Panieri in un recente Consiglio comunale, e ribadito ieri dal primo cittadino, l’imputato "ha reso piena confessione dei fatti contestati, assumendosene la responsabilità esclusiva". Durante l’udienza preliminare la difesa dell’ex dipendente infedele ha chiesto un rinvio — concesso dal giudice — al fine di definire gli aspetti risarcitori, anche in vista di una possibile scelta di rito alternativo quale il patteggiamento. Prossima udienza l’11 novembre.

La presidente di Area Blu, Elisabetta Baldazzi, ha espresso ieri la propria "soddisfazione per il risultato conseguito", assicurando l’impegno della società a "compiere ogni ulteriore azione utile all’accertamento dei fatti" e "ringraziando la struttura di Area Blu per il lavoro svolto con serietà e determinazione in questi mesi".

Da parte sua, anche il sindaco Panieri si è mostrato contento per l’evoluzione della vicenda e ha ringraziato la presidente Baldazzi per il "coordinamento svolto insieme ai legali e alle strutture coinvolte, rimarcando quanto sia stato importante il percorso condotto con responsabilità e trasparenza". Panieri ha inoltre ribadito di aver "esercitato, sin dall’inizio, la volontà di costituirsi parte civile per la piena tutela degli interessi pubblici e collettivi", puntando il dito contro le "spiacevoli e false strumentalizzazioni politiche che in questi mesi hanno tentato di distorcere il senso e la gestione della vicenda".