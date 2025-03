Area Blu, il cda a fine mandato. Inizia la partita per il rinnovo. In scadenza anche il presidente

Tempo di rinnovi per il Consiglio di amministrazione di Area Blu. L’organo collegiale al quale è affidata la gestione della Società per azioni interamente pubblica, entrato in carica ad aprile 2022, è arrivato infatti a scadenza naturale dopo tre anni di mandato. E dunque il Comune ha aperto il consueto avviso pubblico per la designazione dei propri rappresentanti nella stanza dei bottoni della Spa della quale detiene oltre il 90% delle azioni e che in città gestisce tra le altre cose il patrimonio immobiliare del Municipio, i servizi cimiteriali e la sosta.

È però evidente che le recenti vicissitudini capitate ad Area Blu, su tutte quelle del bando per il Caffè della Rocca annullato dal Tar e soprattutto l’ammanco dei 200mila euro nei bilanci della società, hanno alzato la soglia dell’interesse attorno alle sorti del Cda. Il presidente uscente Eros Nanni, scelto dal sindaco Marco Panieri ormai tre anni fa, verrà confermato? Oppure il primo cittadino, bersagliato in queste settimane dalle forze politiche di opposizione che da tempo contestano l’operato di Area Blu, deciderà di rinnovare i vertici della società (dal 2023 guidata come direttore generale da Emanuele Rocchi) fin qui sempre difesa pubblicamente dallo stesso Panieri? Per capirlo, bisognerà attendere almeno il mese prossimo, visto che le dichiarazioni di disponibilità verranno valutate non prima di fine marzo (il 27 scadono i termini per la presentazione delle domande). Oltre al nuovo presidente di Area Blu, che ingloba anche la carica di amministratore delegato della società, il Comune dovrà designare anche un componente del Consiglio di amministrazione (previo consenso degli altri soci). L’altro consigliere viene scelto invece dalla Città metropolitana. Gli emolumenti vengono deliberati dall’assemblea dei soci di Area Blu. Il compenso massimo erogabile al Consiglio di amministrazione nel suo complesso è di 19.933 euro. Attualmente, i due componenti del Cda hanno un compenso lordo annuo di 2.500 euro ciascuno. Zero emolumenti però per Nanni, in quanto in pensione. Gli amministratori resteranno in carica 3 anni, e scadranno alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Sempre a proposito di società partecipate dal Comune, nelle scorse settimane è stato rinnovato anche il Cda del Con.Ami. In quel caso si sono registrati i nuovi ingressi (in quota Imola) delle consigliere Sandra Manara (54 anni, direttrice del mausoleo e del palazzo di Teodorico a Ravenna) e Valeria Vignali (47 anni, professoressa associata dell’Università di Bologna, dal 2021 nel Cda di Formula Imola). Confermati invece il presidente Fabio Bacchilega e i consiglieri Carlo Baseggio e Mirko Minghini. Più alti, in questo caso, i compensi: 10.125 euro lordi all’anno per i componenti del Cda e 20.250 per il presidente.