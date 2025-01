"Area Blu non ha bisogno di un consulente"

"Il lavoro di Area Blu dovrebbe essere quello di fare le gare. Non si deve avere un consulente tutte le volte per un lavoro di normale routine. Potrebbe configurarsi come un vero e proprio danno erariale". Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, commenta così la decisione della società in house del Municipio che, dopo il pasticcio del bando per il Caffè della Rocca (annullato dal Tar), ha deciso di avvalersi, nei prossimi mesi, dei servizi di un legale esterno per "supportare in via temporanea" gli uffici nella "predisposizione della documentazione di gara e degli affidamenti diretti".

Secondo Carapia, non siamo però di fronte a una cosa "straordinaria e particolare" nell’economia di una società come Area Blu. "All’interno ci dovrebbero già essere professionalità, visto che stiamo parlando di una stazione appaltante", prosegue l’esponente di opposizione. E rilancia: "Ma quali sono le gare di natura eccezionale per cui ad Area Blu occorre essere affiancata da un legale? Affidamento di lavori pubblici, servizi, acquisti, concessioni, incarichi, eccetera rientrano nella ordinaria attività di qualsiasi ufficio gare e contratti. Dunque il legale appare un ulteriore onere non giustificato". Dal punto di vista politico, Carapia si mostra sorpreso dalle ricostruzioni di un sindaco Panieri insoddisfatto dall’operato di Area Blu. "Stupisce leggerlo – le parole del meloniano –. È gente scelta da lui, che altro non fa che ubbidire ai suoi ordini. Ha dato disposizioni sbagliate, poi sono emerse irregolarità. Si assuma la responsabilità politica su questa vicenda, evitando di addossare colpe ad altri".

e. a.