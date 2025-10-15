Area Blu, spariti 200mila euro: "L’ex dipendente ha confessato". Si va verso il patteggiamento

Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Imola
15 ott 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Ieri mattina la seduta in tribunale davanti al giudice Magliaro: udienza rinviata all’11 novembre. Il sindaco Panieri: "Ha spiegato i fatti contestati, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità".

Il sindaco Marco Panieri

Si è chiusa con un rinvio destinato a sfociare in una richiesta di patteggiamento l’udienza preliminare con la quale, ieri mattina in tribunale a Bologna, davanti al giudice Letizio Magliaro, si è aperto il processo a carico dell’ex dipendente infedele di Area Blu per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di peculato in relazione all’ammanco di 200mila euro nei conti della Spa. A fare il punto sulla vicenda è stato, nel pomeriggio, il sindaco Marco Panieri in Consiglio comunale.

"Il giudice ha preso atto della presenza delle parti offese-danneggiate (lo stesso Panieri, il Municipio e Area Blu, ndr) – ha ricostruito il primo cittadino –. La difesa ha chiesto e ottenuto un rinvio al fine di definire gli aspetti risarcitori, anche nella eventualità di accedere a riti alternativi".

L’ex dipendente, che secondo quanto riferito da Panieri era il responsabile finanziario della società, dimessosi poi volontariamente, avrebbe simulato il pagamento di fatture inesistenti, con successivo trasferimento delle somme su conti correnti nella disponibilità dello stesso, che avrebbe aggirato la procedura (oggi modificata) bypassando l’iter automatico e utilizzando una chiavetta-token dell’allora presidente di Area Blu, Eros Nanni. Il giudice ha rinviato l’udienza all’11 novembre.

"Ha reso una confessione su tutti i fatti che gli vengono contestati, assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità – ha concluso Panieri –. Ciò fa ragionevolmente presumere che possa scegliere la strada di un rito alternativo, quale il patteggiamento, previo soddisfacimento delle richieste risarcitorie delle parti danneggiate. Si apre, quindi, una fase di trattative molto delicata che è in mano, fondamentalmente, ai legali. La cosa migliore è che questo mese prosegua nel modo più ordinato e sereno possibile".

Tag dell'articolo

GiustiziaTribunale