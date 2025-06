"Area da chiudere durante la notte"

"Il Parco delle Acque Minerali dovrebbe essere chiuso la notte" afferma Barbara Chiarini, che non si sente completamente al sicuro nel luogo nemmeno di giorno. Nonostante abiti in centro, la residente fa spesso passeggiate alle Acque Minerali e, in un episodio in particolare, si è sentita minacciata dallo sguardo di un altro individuo. Mentre cammina per il parco, le capita di trovare per terra "buste della spesa e bottiglie di alcolici vuote, reduci di accampamenti notturni". Secondo la Chiarini, la zona sarebbe da evitare al calar del sole. "Quando la discoteca è aperta, sarebbe fondamentale assumere addetti alla sicurezza per perlustrare il perimetro", conclude cittadina.