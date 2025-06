Area smaltimento rifiuti. Incendio alla Recter. Fumo nero e paura

Un’alta colonna di fumo nero, visibile dall’autostrada e fino a San Lazzaro, si è alzata ieri all’altezza di Imola. Erano circa le 18. Un grosso incendio si è sviluppato nella discarica dove ha sede la ditta Recter Srl, in zona industriale, vicino a via Lasie. Sul posto i vigili del fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile, le autorità competenti, oltre ai dipendenti dell’azienda stessa. Non c’è stato alcun ferito, ma per spengere l’incendio – che non ha valicato i confini dell’azienda – ci sono volute alcune ore: a bruciare montagne di vari materiali, come plastiche e legno.

La Recter è un’azienda che si occupa del recupero di rifiuti speciali non pericolosi "con l’obiettivo di dare loro una ’nuova vita’ – si legge sul sito – attraverso un successivo riutilizzo, consentendo di minimizzare lo sfruttamento di risorse naturali e le quantità di rifiuti da smaltire". Quello di via Laguna è proprio l’impianto principale, nonché sede amministrativa e tecnico-commerciale, ribattezzato Recter 1. Ma ci sono almeno altri 5 impianti specializzati Recter tra Imola, Castel San Pietro e Faenza, con funzioni diverse.

Nel tempestivo messaggio di Marco Panieri, sindaco di Imola, anche la raccomandazione di "non avvicinarsi all’area per agevolare i mezzi di soccorso". Fino a quattro camionette dei Vigili del Fuoco, infatti, sono state viste in azione.