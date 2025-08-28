Area verde Sasso Morelli. Pronti i nuovi spazi gioco. Spada: "Sforzo notevole"

Terminati i lavori per la nuova area gioco nello spazio verde ‘Donatori di vita’ nella frazione di Sasso Morelli. L’operazione, finanziata dal Comune e molto attesa dalla comunità, rientra in un pacchetto di tre interventi complessivi, del valore di oltre 225mila euro. Un pacchetto, quello annunciato nelle scorse settimane dalla Giunta, che riguarda le nuove aree gioco del parco Europa di Zolino (inaugurata di recente), del giardino ‘Ildegarda di Bingen’ nel quartiere Cappuccini (lavori in corso) e, appunto, del giardino ‘Donatori di vita’ a Sasso Morelli.

Per inaugurare idealmente la nuova area giochi della frazione cittadina, sabato 6 settembre alle 17 appuntamento comunitario al quale parteciperanno il sindaco Marco Panieri e la sua vice Elisa Spada, assessora all’Ambiente, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, e i rappresentanti del centro sociale della frazione.

"Sappiamo che ci sono ancora tante esigenze da soddisfare, ma lo sforzo che il Comune sta facendo per rispondere alle necessità è davvero notevole e ha previsto uno stanziamento di risorse molto importante per recuperare quante più aree possibile – dichiarano Panieri e Spada –. Alcune erano già state installate a luglio, oggi questo impegno prosegue e arriveremo nel corso di questi anni ad aver stanziato come amministrazione circa 500mila per nuove aree gioco in tutta la città".

L’elenco dei lavori già svolti comprende il parco delle Acque Minerali, via Volta, quartiere Marconi, Spazzate Sassatelli, Mozzoni, i centri sociali Campanella, La Stalla e Bocciofila e Tozzona, oltre a interventi di riqualificazione delle aree gioco interne alle scuole comunali e alla realizzazione di palestre all’aperto.

Ai fondi stanziati dal Municipio si sono aggiunti, in questi anni, i contributi di molte realtà del territorio impegnate per migliorare la qualità e le dotazioni dello spazio pubblico a favore dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle famiglie. Un percorso che si arricchisce anche del contributo del Consiglio comunale che nelle scorse settimane ha scelto, in maniera unanime, di destinare 28mila euro provenienti dai risparmi del proprio capitolo alla riqualificazione delle aree gioco cittadine.