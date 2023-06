Aree giochi in condizioni precarie

Gentile redazione, vorrei porre l’attenzione su una questione che mi preoccupa profondamente come genitore. Le aree giochi destinate ai bambini nella nostra città necessitano di interventi urgenti per garantire la sicurezza e la fruibilità dei nostri piccoli. Ho avuto l’occasione di visitarne diverse di recente e sono rimasto sconcertato dalle condizioni in cui si trovano. In particolare quelle nel parco Vittime dell’11 settembre e nell’area verde del quartiere Campanella, transennate e dunque di fatto chiuse al pubblico ormai da diverso tempo.

I nostri figli meritano di giocare in ambienti sicuri, stimolanti e adeguati al loro sviluppo. Le aree giochi sono luoghi fondamentali per il loro benessere fisico, sociale e emotivo. Sono spazi in cui i bambini possono sviluppare abilità motorie, interagire con i coetanei, sperimentare la creatività e divertirsi. Mi rivolgo alle autorità competenti affinché dedichino maggiori risorse e attenzione alla manutenzione delle aree giochi pubbliche. Invito anche i genitori e la comunità nel suo insieme a fare sentire la propria voce su questa questione. Unire le forze e richiedere un’attenzione maggiore alle aree giochi può avere un impatto significativo sul benessere dei nostri figli e sulla qualità della vita nella nostra città.

Sono convinto che una città che investe nella cura delle aree giochi per bambini dimostra di avere a cuore il futuro dei suoi cittadini più giovani. Chiedo, quindi, a tutti coloro che hanno il potere di intervenire di ascoltare questa preoccupazione e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e la qualità delle nostre aree giochi.

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione prestata a questa questione e confido che insieme possiamo fare la differenza per il benessere dei nostri bambini.

Cordiali saluti, Franco G.

