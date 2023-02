Arena, battaglia legale da mezzo milione

Oltre mezzo milione di euro di risarcimento richiesti ad Area Blu, mentre il nuovo appalto è pronto a partire. C’è il (tumultuoso) passato e il futuro dell’Arena al centro di queste prime settimane del 2023. È notizia degli ultimi giorni, infatti, che l’impresa sollevata dall’incarico lo scorso anno ha formalizzato nei confronti di Area Blu, che aveva e ha mandato da parte del Comune di Castel San Pietro di seguire la partita della riqualificazione del vecchio teatro, una richiesta di danni "della somma complessiva di € 553.000 o di altra somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria, interessi compensativi a far data dall’illecito ed interessi moratori a far data dalla liquidazione in sentenza, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale". Così si legge nella determina di Area Blu che da parte sua "intende tutelare i propri interessi procedendo alla propria costituzione in giudizio nel procedimento promosso dal Consorzio Stabile Restore Società Consortile e contestualmente, contestare in fatto e in diritto tutte le osservazioni in esso contenute oltre a formulare domanda riconvenzionale volta al ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza degli inadempimenti posti in essere da Consorzio Stabile Restore Società Consortile e che hanno condotto alla risoluzione del contratto".

Guerra aperta, insomma, a suon di rimbalzo di responsabilità, una guerra peraltro che era stata ufficializzata dal sindaco Fausto Tinti nel maggio scorso, quando al Carlino aveva anticipato come la ditta che aveva vinto l’appalto avesse "lasciato da mesi il cantiere", lamentando "la mancanza di condizioni di sicurezza per alcuni interventi che avrebbero dovuto fare, e per questo ci ha citati in giudizio. Aveva aggiunto, il sindaco Tinti, che "in quasi sei mesi, da luglio dello scorso anno a novembre, dovevano realizzare il 60% dell’opera e ne hanno realizzata il 5% circa. Loro ci hanno chiesto i danni, noi li chiederemo a loro. Risolveremo in sede giudiziale la questione".

E così sarà, visto che, da parte sua, il Comune continua a sentirsi "pienamente dalla parte della ragione", commenta ieri il vicesindaco Andrea Bondi, "anche perché se così non fosse non avremmo concluso di fatto la seconda gara d’appalto per far ripartire i lavori. Le motivazioni della rescissione con la precedente ditta erano a nostro parere valide e tali sono rimaste".

Ecco, la nuova gara. Mancano di fatto soltanto gli ultimi passaggi burocratici, ma "c’è già il nome della ditta assegnataria". Quando riprenderanno i lavori? Sulla domanda Bondi non si sbilancia: "Preferisco non azzardare una data certa. Di sicuro vogliamo partano il prima possibile, perché il ritardo accumulato è già moltissimo".

Claudio Bolognesi