Arena, è tempo di musica. Arriva Raphael Gualazzi

Ieri ha preso il via la 25esima edizione dell’Emilia-Romagna Festival che durerà fino all’11 settembre. Nel tour tra le varie città mercoledì 16 luglio ecco la tappa al teatro Arena di Castel San Pietro, quando alle 21 Raphael Gualazzi delizierà i presenti con voce e pianoforte. Cantautore e compositore di altissimo livello, restituirà alle composizioni la loro dimensione più autentica, con un repertorio memorabile, composto da grandi successi e brani tradizionali.

Gualazzi, 43 anni, nato a Urbino, uscito alla ribalta nel 2011 con la vittoria del Sanremo Giovani, è uno dei più geniali e completi artisti dei nostri anni, che da circa quindici anni ha sconvolto la scena italiana con la sua musica, le sue parole e una capacità di scrittura e di interpretazione sorprendente, degna dei grandi artisti della storia. Prima ancora del suo successo a Sanremo, Gualazzi era già conosciuto come pianista jazz negli ambienti italiani e francesi. L’incarnazione perfetta, quindi, dello slogan dell’Emilia Romagna Festival di quest’anno, Classico è contemporaneo.

Il biglietto costa 20 euro, ridotto invece, per under 25 e over 65, 17 euro, mentre fino ai 10 anni costa un euro. Gli ingressi sono acquistabili su Vivaticket, anche per la serata di martedì 15 luglio, quando l’artista si esibirà prima al chiostro di San Francesco a Cesena. In caso di maltempo a Castel San Pietro la serata si celebrerà al Salone delle Conferenze delle Terme, viale Terme 113/B.