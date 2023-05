Arena, lavori ok senza intoppi Il sindaco Tinti rassicura: "Struttura pronta entro fine anno"

"I lavori sono ripartiti bene, le valutazioni di chi supervisiona l’intervento sono positive, l’obiettivo resta quello di avere la struttura completata entro l’anno". È il sindaco Fausto Tinti a diradare le nubi sull’Arena, il teatro del passato che, dopo essere stato recuperato nella sua parte esterna dalla giunta Zacchiroli, tornerà al suo antico splendore e pienamente utilizzabile anche all’interno.

Dopo due anni di agonia, con la ditta alla quale vennero affidati i lavori che venne sollevata dall’incarico realizzando in sei mesi, così assicurò Tinti, "il 5% dei lavori previsti, mentre sarebbe dovuta arrivare al 60% almeno", l’appalto è stato affidato a una nuova ditta che ha ripreso l’intervento di recupero quasi quattro settimane fa, e i primi riscontri sono positivi. "Si procede speditamente, confermiamo l’intenzione di avere pronta l’opera entro la fine di quest’anno". Complici gli aumenti dei costi dei materiali rispetto al bando di circa tre anni fa, alcuni interventi sono stati stralciati e dovranno essere reintegrati dal Comune. Si tratta, precisa il sindaco, "in particolare di tecnologie interne legate per esempio alla gestione della scenografia". Tutto il resto del corpo interno dell’Arena, invece, verrà completato perché rientrante nel bando che, va ricordato, vede un investimento complessivo che supera il milione e 900 mila euro, di cui 900 mila che fanno parte del cofinanziamento regionale. In totale, aggiungendo iva e spese tecniche, una spesa che sfiorerà i due milioni e 100 mila euro, ai quali dovranno essere aggiunti, a parte e a carico del Comune, quei nuovi costi legati appunti al comparto tecnologico.

C’è poi un’altra opera attesa ormai da anni in particolare dalla frazione di Osteria Grande, ovvero il nuovo polo scolastico, che sembra giunta ad un passo finalmente decisivo. Proprio pochi giorni fa, spiega il sindaco Tinti, c’è stato un incontro tra la ditta appaltatrice, il responsabile delle opere pubbliche e la direzione Patrimonio. "Il prossimo passo è il completamento del basamento, poi essendo già a disposizione il materiale si partirà con la costruzione. Obiettivo? È stata prospettata una fine dei lavori nel corso dell’anno scolastico 2023-2024, ma è chiaro che, vista la difficoltà di effettuare un trasloco ad anno scolastico in corso, diventa più logico pensare ad un inizio attività della nuova scuola per settembre 2024".

Claudio Bolognesi