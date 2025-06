Arena, partenza da incorniciare. Emozione con Mogol e Lavezzi

Uno spettacolo, in platea e sul palco. L’Arena bagna con un tutto esaurito la sua prima assoluta dopo la riqualificazione che l’ha restituita alla città così com’era quando fu realizzato quasi un secolo fa, nel 1935. Per l’apertura della stagione, il comune di Castel San Pietro ha scelto di regalare ai castellani un pezzo di storia della musica italiana, il duo Mogol-Lavezzi, compositore e cantante uno, oltre che produttore, e autore per antonomasia l’altro, in un sodalizio che, tra momenti di frequentazione assidua e meno, dura dal 1968, dall’anno in cui il binomio firmò la sua gemma d’esordio, "Il primo giorno di primavera" portato sui tetti delle classifiche dai Dik Dik, e manco a dirlo primo brano eseguito lunedì sera. Prima di dare spazio ai racconti in musica e parole, ad aprire la serata sono stati la sindaca Francesca Marchetti e l’ assessore alla Cultura Claudio Carboni, i due padroni di casa. E se la sindaca nel saluto iniziale ha ricordato come il traguardo del recupero della parte interna dell’Arena sia stato reso possibile grazie "all’operato della giunta che mi ha preceduto (quella guidata da Fausto Tinti, ndr)", Carboni, visibilmente emozionato nonostante di palchi, col sax tra le mani, ne abbia calcati di prestigiosissimi, ha salutato il via ufficiale dell’Arena garantendo sforzi non solo presenti ma anche futuri per popolare questo splendido e unico spazio all’aperto. Già ieri sera i battenti dell’Arena si sono riaperti per ospitare la banda musicale di Castel San Pietro, e stasera primo evento a pagamento (già sold out) con lo spettacolo comico di Paolo Cevoli. In settimana poi altra chicca, con la presentazione del palinsesto delle serate cinematografiche.

Claudio Bolognesi