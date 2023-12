Aria di festa a Mordano. Mercatini, giochi e musica. E lo stand della Sagra

Tutto pronto per l’evento ‘Natale a Mordano’ che dalle 11 alle 18 di oggi animerà il cuore pulsante del paese vestito a festa. Riflettori puntati su via Lughese e via Borgo General Vitali tra gustose proposte gastronomiche, curate dalle attività della zona, musica con deejay, mercatini, negozi aperti, intrattenimento, giochi e molto altro. La programmazione entrerà nel vivo dal primo pomeriggio quando, attorno alle ore 14, saliranno in cattedra gli alunni della scuola primaria di Bubano per presentare il loro atteso spettacolo a tema. Un’ora dopo sarà la volta degli auguri natalizi del sindaco Nicola Tassinari e della sua giunta poi, alle 15.15, tante risate con lo show comico di Sgabanaza. Meritata pausa per una passeggiata a misura di famiglia tra vetrine, bancarelle, stand e la riproposizione di quei giochi di una volta che hanno fatto incantare intere generazioni di bambini.

Per tutti i buongustai, da non perdere il punto ristoro della Sagra dell’Agricoltura con specialità romagnole come tortelli, porchetta e polenta accompagnate dagli ottimi vini delle cantine locali. Un biglietto da visita natalizio straordinario per il sodalizio guidato dal patron Renato Folli, autentico punto fermo per tutta la comunità mordanese, che guarda con fiducia al 2024 per riprendere la regolare cadenza delle sue manifestazioni stoppate per troppo tempo da pandemia e alluvione. Il clou alle 17 quando i più piccoli si metteranno sull’attenti per l’arrivo di Babbo Natale con il suo carico di doni.

L’epilogo migliore per una giornata serena e spensierata organizzata con il solito grande impegno dal comitato ‘Riviviamo il paese’ con il patrocinio del municipio e della Pro Loco di Mordano: "Si tratta di una delle quattro proposte stagionali sviluppate dai commercianti locali per rinverdire il fascino dell’abitato ed intercettare flussi di persone provenienti dalle località limitrofe – spiega Annalisa Mazzini di Studio Arte Fotografica che insieme ad Isabella Selleri e Matteo Farolfi guida lo staff organizzativo -. La magia dell’atmosfera natalizia a pochi passi dal centro storico con la possibilità di fare gli ultimi acquisti da mettere sotto l’albero negli esercizi del posto. Il piacere genuino dello stare insieme per farci gli auguri a colpi di divertimento e ottima gastronomia".

Mattia Grandi