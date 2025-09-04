Aria di motori d’epoca. Si riaccende il Crame. La mostra-scambio torna in Autodromo

C’è un profumo inconfondibile che a settembre invade l’Autodromo: quello dell’olio bruciato, del metallo lucido e delle storie custodite dentro veicoli che hanno fatto la storia del Novecento. Dal 19 al 21 settembre, la città torna a essere la capitale mondiale del motorismo storico con la 47esima edizione della mostra-scambio organizzata dal Crame, Club romagnolo auto moto d’epoca. Un appuntamento che, dal lontano 1977, non smette di richiamare migliaia di appassionati e collezionisti, trasformando il circuito in un museo a cielo aperto e in un mercato dove il passato torna a pulsare di vita.

Il cuore dell’evento è il mercato: quasi duemila espositori, italiani e stranieri, pronti a proporre pezzi unici, veicoli rari, ricambi introvabili e curiosità capaci di far brillare gli occhi tanto ai professionisti quanto agli appassionati della domenica. Una ricchezza che non è solo commerciale, ma culturale: la mostra-scambio è da sempre un’occasione di incontro, conoscenza e scambio di esperienze, un palcoscenico che racconta la memoria del motorismo e la sua capacità di unire generazioni diverse.

Ma non c’è solo il mercato. La tre giorni in Autodromo sarà anche un viaggio tra esposizioni tematiche e mostre che raccontano l’evoluzione tecnica e sociale della motorizzazione. Tra le moto, riflettori puntati sulle Suzuki 500 da Gran Premio, le due tempi che negli anni Settanta rivoluzionarono le corse riportando l’Italia al vertice con Marco Lucchinelli e Franco Uncini. Per gli amanti delle regolarità, il restauratore Silvano Morara porterà in Autodromo la leggendaria Morini Corsaro, con la 160 ‘testa piatta’ che nel 1971 firmò l’ultimo trionfo internazionale a quattro tempi contro le più potenti rivali straniere.

Lo sguardo si allargherà anche alle quattro ruote, con una selezione di auto pubblicitarie che promettono di divertire e incuriosire, affiancate da veicoli da lavoro e mezzi agricoli: camion, furgoni, autobus e trattori che, più di ogni altra cosa, raccontano la rinascita di un Paese nel dopoguerra e la tenacia con cui gli italiani seppero rimettersi in moto.

Un ruolo centrale lo avrà anche la neonata fondazione Mimas – Museo internazionale moto e auto storiche – che sarà presente all’Enzo e Dino Ferrari con una selezione di veicoli destinati ad entrare a far parte della collezione permanente. Un progetto che non si limita a esporre, ma punta a ‘salvare’ e tramandare al futuro collezioni che rischierebbero di disperdersi. Un’occasione, dunque, per ammirare da vicino pezzi straordinari e al tempo stesso per scoprire come contribuire a un’iniziativa che guarda lontano.

La mostra-scambio resta così un appuntamento unico, capace di unire emozione, cultura e passione. Per i veterani è il momento di rivivere ricordi e avventure, per i più giovani un’occasione per scoprire la magia di motori che hanno segnato la storia e che, ancora oggi, raccontano la più grande invenzione dell’umanità: il motore a scoppio.

Il conto alla rovescia è iniziato: tre giorni intensi, un tuffo nel passato che continua a correre veloce verso il futuro. Per restare aggiornati sul programma e sugli espositori è online il sito ufficiale www.crame.it.