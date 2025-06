Arlecchino, castelli, draghi e gnomi. I burattini invadono l’Osservanza

L’estate imolese si colora di magia con il ritorno di ‘Burattini all’Osservanza’, rassegna di teatro di figura tra le più amate dai bambini e non solo. Sotto la direzione artistica di Emanuela Petralli di Officine Duende, in collaborazione con il Comune, il parco dell’ex complesso manicomiale ospiterà tre serate di spettacolo all’aperto, tra marionette, burattini e atmosfere da fiaba. Gli appuntamenti sono in programma giovedì 19 giugno, 3 luglio e 17 luglio, sempre alle 21.15. Gli spettacoli sono a ingresso libero, senza prenotazione e fino a esaurimento posti. In caso di pioggia, il pubblico sarà accolto nel vicino Teatro dell’Osservanza (accesso da via Venturini 18).

"Siamo felici di ospitare anche quest’anno una rassegna così affascinante e coinvolgente – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Il teatro di figura, con la sua capacità di parlare a grandi e piccoli attraverso l’incanto dei burattini e delle marionette, rappresenta una forma d’arte preziosa che merita di essere sostenuta e valorizzata. Questo appuntamento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, conferma l’impegno del Comune nel promuovere una cultura accessibile, inclusiva e diffusa in tutti i luoghi della città, trasformando gli spazi urbani in palcoscenici di creatività e partecipazione".

Si inizia il 19 giugno con ‘Arlecchinate’ di Paolo Rech (foto): protagonista un Arlecchino pigro e irriverente, tra lazzi, battute e colpi di scena ispirati alla commedia dell’arte, rivisitata in chiave moderna. Il 3 luglio sarà la volta di Michela Cannoletta e del suo ‘Marionette della giullara’, una narrazione scatenata fatta di castelli, draghi, gnomi e un sovrano pronto a tutto pur di mettere a tacere la protagonista. La rassegna si chiude il 17 luglio con ‘Fragile. Maneggiare con cura’, poetico racconto muto per burattini firmato da Valentina Vecchio, che mette in scena la delicatezza e la meraviglia dell’incontro tra due anime.