Armi e droga nel garage a Imola: operaio finisce in manette

Imola, 21 giugno 2023 – Nel ’caveau’ della droga marijuana a chili e due bocche da fuoco rubate da anni. Tutto accuratamente nascosto nelle viscere di un condominio, in un garage, dietro una porta chiusa a chiave.

Un maxi-sequestro, un arresto e una denuncia: questo il bilancio dell’attività dei carabinieri della compagnia di Imola, un risultato a cui sono arrivati passo per passo, indizio dopo indizio. E il primo è il non casuale nervosismo di un calabrese 25enne, controllato dagli uomini dell’Arma mentre sta per mettersi alla guida del furgoncino dell’azienda per cui lavora.

E’ la mattina del 12 giugno, e sotto il sedile del passeggero di quel mezzo viene trovato un bilancino di precisione. Ai carabinieri si accende la prima lampadina, e scatta la perquisizione domiciliare. I militari citofonano all’appartamento che il 25enne condivide con un albanese di 21 anni. Il coinquilino a quel punto cerca di sbarazzarsi velocemente di qualcosa, gettandolo dalla finestra: un sacchetto subito intercettato dalle forze dell’ordine. Dentro c’erano circa 125 grammi di droga, fra hashish, marijuana e cocaina.

In casa viene poi trovato un mazzo di chiavi. "Non ne sappiamo nulla" dicono i due inquilini. Per i carabinieri non è abbastanza: scendono nelle viscere del condominio e, per tentativi, garage dopo garage, finalmente riescono ad aprirne uno. Un’altra chiave del mazzo poi apre anche la basculante di un locale e quel punto il 25enne cede, ammettendo di avere in dote un grosso quantitativo di droga. Sono 8 chili e mezzo di marijuana quelli trovati dai carabinieri, accuratamente custoditi all’interno di buste in plastica. Un quantitativo che una volta immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare anche centomila euro.

Nel corso della perquisizione vengono trovate anche due pistole automatiche: una Beretta calibro 22 e una Heckler Koch calibro 9x21, oltre a 200 munizioni corrispondenti. Armi che dopo i primi accertamenti risultano rubate e due guardie giurate nel Ferrarese. Le pistole, facili da nascondere, spiegano dall’Arma, girano facilmente sul mercato parallelo della criminalità organizzata.

A quel punto, il 25enne calabrese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi, poi portato in carcere. Il coinquilino 21enne è stato invece denunciato a piede libero per favoreggiamento personale.