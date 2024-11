Imola, arrestato dopo il furto di rame

Imola (Bologna), 12 novembre 2024 – Furto in un casolare, uomo bloccato con la refurtiva subito dopo dai carabinieri, finisce in manette per furto aggravato. Decisivo il tempestivo intervento delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dell’Arma dopo la chiamata al 112.

Il fatto è successo nei giorni scorsi a Sesto Imolese. Un agricoltore di 58 anni ha ricevuto una telefonata da un suo amico che lo avvisava di aver visto due persone all’interno del suo casolare. L’agricoltore si è precipitato sul posto per controllare cosa stava accadendo. Appena arrivato al casolare, l’uomo ha notato due persone che si stavano allontanando a piedi per i campi e che salivano a bordo di un’auto bianca per poi darsi alla fuga. Entrato nel casolare, si è accorto che alcuni tubi di rame erano stati staccati dal tetto. L’uomo ha subito contattato il 112, fornendo ai carabinieri un’accurata descrizione di quanto accaduto e dell’auto sulla quale se ne erano andati i ladri.

I carabinieri hanno subito inviato delle pattuglie. Dopo accurate ricerche da parte dei militari d’Arma, è stato individuato e fermato il veicolo di colore bianco indicato dalla vittima. A bordo c’era una sola persona, un 31enne. Ma sul sedile posteriore dell’auto c’erano alcuni tubi rame identici a quelli che erano stati rubati dal casolare. Alla luce di questo, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato dai carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato sopposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.