I carabinieri hanno arrestato per evasione un italiano di 48 anni. L’uomo, un pregiudicato, era agli arresti domiciliari e avrebbe potuto uscire di casa solo dalle 9 alle 11. L’altro giorno i militari sono passati da casa sua per un controllo intorno alle 12, e non lo hanno trovato. Un’ora dopo l’uomo è tornato, in sella al suo scooter, e si è ritrovato di fronte i militari che gli hanno contestato l’allontanamento.

L’uomo si è giustificato dicendo che era andato a spostare lo scooter che si trovava in divieto di sosta, ma la scusa – veritiera o meno – non poteva ovviamente reggere ed è così scattato l’arresto per evasione. Spetta ora al giudice decidere se aggravare la misura già in atto dei domiciliari con il trasferimento in carcere.