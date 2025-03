L’arresto di Stefania Nobile scuote l’Imolese. Lei, Wanna Marchi e quel legame con il circondario

Imola (Bologna), 4 marzo 2025 – La notizia dell’arresto di Stefania Nobile, 60 anni, figlia di Wanna Marchi, scuote anche il circondario imolese. È qui infatti, e in particolare a Castel del Rio, che le due donne vennero prelevate nel 2009 per essere portate in carcere per la nota vicenda delle truffe in tv.

Stefania Nobile e la madre Wanna Marchi. La storoa della regina delle televendite e della figlia è diventata una docu serie lanciata da Netflix

Ma è soprattutto Wanna Marchi ad avere legami con il territorio. Nata a Castel Guelfo, la teleimbonitrice ha avuto casa a Castel del Rio, dove era tornata a farsi vedere l’ultima volta una dozzina di anni fa, quando era tornata libera.

Prima dell’arresto, Marchi ha abitato in una villetta a Osta, assieme al compagno Francesco Campana, il secondo marito della teleimbonitrice (il primo fu nel 1961 Raimondo Nobile, padre di Stefania) scomparso nel 2022.

La Marchi ha però vissuto per alcuni anni anche a Dozza. E proprio il borgo dai muri dipinti era stato vagliato come possibile sede per il matrimonio con Campagna; alla fine si optò per un’altra soluzione.

L’ultimo legame con il territorio è rappresentato dalla docuserie Netflix dedicata a Marchi e Nobile. L’autore di quel prodotto televisivo è infatti l’imolese Alessandro Garramone.

Stefania Nobile ai domiciliari: cosa è successo oggi

Nuova tegola giudiziaria per la Nobile, agli arresti domiciliari: da imbonitrice in tv assieme alla madre assai più nota, Wanna Marchi, era diventata imprenditrice nel settore della ristorazione e dei locali notturni.

E’ finita nella bufera con altre due persone per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga.

Sequestrato dalla Guardia di Finanza il locale notturno La Gintoneria di Milano.