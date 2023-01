Arriva il ‘Pedibus’ per le elementari

Nei giorni scorsi la giunta del municipio di Fontanelice ha approvato il servizio Pedibus per i bambini della scuola primaria ‘G.Mengoni’.

Lo scopo è quello di consentire agli alunni del plesso, che fa parte dell’istituto comprensivo di Borgo Tossignano, di raggiungere a piedi la scuola in sicurezza puntando forte sulla crescente autonomia. Non solo. Spazio alla socializzazione con i compagni durante il percorso casa-scuola, allo stile di vita sano ed alla capacità di alimentare la conoscenza del territorio. Senza dimenticare la promozione di quei modelli di mobilità sostenibili alternativi all’eccessivo utilizzo dell’auto privata per limitare il traffico e tutelare l’ambiente.

Tutti elementi contenuti anche nel progetto regionale ‘Mobilityamoci – Siamo nati per camminare 2022’ sottoscritto dal comune guidato dal sindaco Gabriele Meluzzi insieme al Ceas del Nuovo Circondario Imolese.

Vincolante l’accompagnamento di alcuni adulti con funzione di controllo, nella misura di una persona ogni 10 bambini e due fino ad un massimo di 25 scolari, lungo un tragitto individuato da apposite fermate identificato dall’ufficio tecnico dell’ente con la Polizia Locale.

Tutti i componenti del Pedibus indosseranno una pettorina di riconoscimento ad alta visibilità che verrà fornita dall’amministrazione, grazie al contributo della Bcc Credito Cooperativo, e saranno coperti da assicurazione. Le iscrizioni verranno effettuate mediante compilazione di appositi moduli e saranno accettate anche durante l’anno scolastico. Le domande, raccolte dall’ufficio scuola comunale, avranno validità per una sola annata didattica.

Il Pedibus verrà effettuato con decorrenza dalla data indicata nella lettera di conferma di iscrizione che riporterà pure giorni, orari e recapiti telefonici utili per le urgenze. Prima dell’avvio del servizio verrà organizzato un incontro illustrativo a beneficio di tutti gli interessati.

Mattia Grandi