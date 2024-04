Arriva il via libera di Figliuolo. Proroga di tre settimane per lo sportello post-alluvione

L’attività dello sportello pubblico dedicato al post-alluvione, inaugurato nei giorni scorsi nella sede del Circondario per fornire assistenza a cittadini, tecnici degli enti locali e periti, sarà prorogata per altre tre settimane a partire dal 9 aprile. Lo ha disposto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione, "in seguito ai riscontri positivi dell’iniziativa e in considerazione dell’elevato numero di prenotazioni".

Lo sportello di via Boccaccio, così come altre strutture analoghe aperte in varie città colpite dall’alluvione di maggio 2023, è composto da personale della struttura commissariale e da tecnici di Invitalia.

L’ufficio si trova nella sede al terzo piano del Circondario (via Boccaccio, 27). È aperto al pubblico tutti i giovedì per i cittadini, le imprese e i tecnici che ne abbiano bisogno e vedrà la presenza di funzionari della struttura commissariale e di Invitalia. Al fine di poter usufruire dello sportello occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 0542-603246 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì) o inviando una richiesta all’indirizzo e-mail ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it.

Nel frattempo, a dieci mesi dall’alluvione, in settimana l’Assemblea legislativa della Regione ha fatto il punto sulla ricostruzione.

"L’obiettivo comune è quello di arrivare a un pieno indennizzo per tutti coloro che hanno subito danni – ha spiegato l’imolese Daniele Marchetti (Lega) –. Per raggiungere questo obiettivo è in corso un confronto tra la Regione e la struttura commissariale per la ricostruzione che non ha detto di no. Nessuno, quindi, ha il diritto di dare giudizi troppo duri. È giunto il momento di mettere da parte l’atteggiamento e la casacca da primi della classe e lavorare per il territorio".

Alle osservazioni del leghista Marchetti, e degli altri consiglieri regionali, ha replicato il presidente Stefano Bonaccini: "Conosco bene questa Regione e i cittadini che incontro mi dicono che non hanno ancora ricevuto nulla. Vorrei che da quest’aula arrivasse un messaggio chiaro al governo per risolvere i problemi per l’assunzione del personale necessario per la ricostruzione, così come servono i decreti attuativi per la ricostruzione e manca ancora l’ordinanza per il terzo settore. A me non interessa nulla se ha ragione la Regione o ce l’ha il governo: a me interessa che i cittadini abbiamo ciò di cui hanno bisogno e hanno diritto. In queste settimane bisogna che tutti ci prendiamo le responsabilità perché, facendo ognuno la propria parte, si risolvano i problemi dei cittadini".