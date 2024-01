Arriva la commedia ‘Di sempar yes’

Gli attori della ‘Filodrammatica di Casola Canina’ in scena il prossimo 1°febbraio alla Sala Viola della biblioteca comunale di Castel Guelfo con la brillante commedia dialettale in tre atti, scritta da Loredana Cont, dal titolo ‘Di sempar Yes’. L’appuntamento, con ingresso a offerta libera grazie all’organizzazione dell’Associazione Volontari del paese, è in programma in prima serata dalle ore 20.30 in poi. Lo spettacolo, tradotto dal testo originale ‘Dighe de yes’ vede l’apporto di Monica Marocchi per la regia di Ermanno Sandri (prenotazione dal numero 331 9020887).