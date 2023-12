Arriva la dottoressa. Veronica Narsilio

Nuovo medico di famiglia a Borgo Tossignano. Sarà la dottoressa Veronica Narsilio, che entrerà in servizio nell’ambulatorio del paese della vallata del Santerno a partire dal prossimo primo gennaio, a sostituire la collega Giulia Mangiaferri ormai prossima alla pensione. "Nel salutarla e ringraziarla per i tanti anni di attività e di impegno, si desidera informare gli assistiti della Mangiaferri che non dovranno preoccuparsi di scegliere un nuovo medico di famiglia – spiegano da Ausl Imola - perché è già stato assegnato un incarico provvisorio alla dottoressa Veronica Narsilio a cui saranno affidati d’ufficio". Nessuna pratica, quindi, da compilare ma un passaggio automatico: "La comunicazione della nuova assegnazione è stata già inviata agli interessati anche tramite sms al recapito telefonico personale presente in anagrafe sanitaria", conclude la nota informativa. E’ il secondo pensionamento, nel giro di pochi mesi, per i medici della collina dopo il congedo dall’attività ambulatoriale della dottoressa Maddalena Treve a Castel del Rio.