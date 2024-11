Arriva la nuova serie televisiva su Senna

Il suo nome resterà per sempre legato a quello di Imola. Ecco perché, nonostante non risultino scene girate all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, anche in città c’è grande curiosità per vedere ‘Senna’, l’attesa serie tv brasiliana sul campionissimo di Formula 1, in arrivo dal 29 novembre su Netflix, il cui trailer ufficiale è stato diffuso nei giorni scorsi. Nel corso dei sei episodi, ‘Senna’ promette di mostrare il viaggio di trionfi, delusioni, gioie e dolori di Ayrton, svelando la sua personalità e le sue relazioni personali. La serie racconterà la storia del campione dall’inizio della carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente in riva al Santerno. Il tre volte campione del mondo sarà interpretato da Gabriel Leone. Presenti nel cast anche Alice Wegmann (Lilian, la prima moglie di Ayrton), Camila Ma’rdila (Vivianne Senna, sua sorella), Christian Malheiros (Maurinho, il suo amico), Gabriel Louchard (Galvao Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Milton, suo padre), Nicolas Cruz (Leonardo, suo fratello), Pamela Tome’ (Xuxa), Rodrigo Veloso (Fla’vio Lalli, suo cognato) e Susana Ribeiro (Zaza, sua madre). Il cast internazionale include Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Niki Lauda), Kaya Scodelario (Laura, una giornalista immaginaria), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Mat Mella (Alain Prost), Patrick Kennedy (Ron Dennis), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams) e Tom Mannion (Sid Watkins). Vicente Amorim e’ lo showrunner e il regista insieme a Julia Rezende. ‘Senna’ è prodotto da Gullane e creato in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota, del quale quest’anno sono stati ricordati i 30 anni della scomparsa avvenuta il 1° maggio del 1994 durante le fasi iniziali del Gran premio di San Marino.