Arriva la sosta gratuita per venti minuti

Novità in arrivo a partire da domani per agevolare la sosta nelle aree a pagamento del centro storico di Castel San Pietro. Grazie all’attivazione di nuove funzioni nei parcometri installati di recente da Area Blu in accordo con il Comune, sarà infatti possibile ottenere i 20 minuti di sosta gratuita, rinnovare eventuali permessi e ottenere agevolazioni tariffarie. Tutto questo in modo semplice e veloce.

La principale novità attiva da domani è la possibilità di ottenere 20 minuti di sosta gratuita semplicemente digitando il numero di targa del veicolo. L’inserimento è facoltativo: se l’utente non desidera inserire la targa, potrà pagare normalmente la sosta, senza i minuti gratuiti.

Un’altra importante funzione, che sarà attivata però a partire dalla fine di marzo, è la possibilità di rinnovare i permessi gratuiti per i residenti e quelli di altra tipologia, purché mensili (questo perché il limite massimo di pagamento con carta di credito e bancomat senza pin imposto dai circuiti è di 25 euro). Basterà selezionare sulla tastiera la funzione di rinnovo permesso e inserire il numero di targa. Sempre selezionando la funzione da pulsantiera, è possibile inserire un codice per ottenere un’agevolazione tariffaria. Questi codici possono corrispondere a diversi tagli di tempo, ad esempio 1 o 2 ore di sosta. In particolare l’amministrazione comunale ha collegato dei codici sconto ai conferimenti di contenitori in plastica pet nei due ecocompattatori Coripet presenti nel territorio comunale (uno nel parcheggio vicino al Giardino degli Angeli e l’altro in quello del laghetto Mariver di Osteria Grande). I codici sconto vengono rilasciati dall’App Coripet al raggiungimento di un certo numero di conferimenti.

Queste nuove agevolazioni si aggiungono alla possibilità – attiva sin da quando i nuovi parcometri sono stati installati – di pagare la sosta con carte di credito e bancomat in modalità contactless (ovvero senza inserimento del codice pin), oltre alle modalità con contanti e tessere a scalare, previste inizialmente.