Arriva l’Imola pride. Si parte alle 17 in stazione

Torna oggi in città, per l’ottavo anno, la manifestazione ‘Rivolta Gaya – Imola pride’. Nelle parole degli organizzatori, "una presa di parola politica, un momento di liberazione collettiva" che si svolge in un "contesto di provincia in cui è sempre più difficile far sentire la voce del mondo Lgbtqia+". Il corteo partirà, come di consueto, dalla stazione ferroviaria. Il ritrovo è alle 17 in piazzale Marabini, in stazione.

"Mentre guerre, crisi ambientali e disuguaglianze devastano il mondo, una cosa sembra unire i governi reazionari e conservatori mondiali: l’ossessione di limitare libertà e diritti della comunità Lgbtqia+", protestano gli organizzatori dell’evento. "Negli Stati Uniti, Trump ha abolito il riconoscimento federale delle identità trans, promette di vietare l’accesso agli ormoni per i minorenni e di punire le scuole che promuovono inclusività e accoglienza – aggiungono i promotori di Rivolta gaya –. In Ungheria, Orbán ha imposto una legge che proibisce la ‘promozione dell’omosessualità’ nei contenuti destinati ai minori, ha reso illegale il cambio anagrafico di genere e ostacola i pride".

Secondo Rivolta gaya, anche il governo Meloni partecipa a quella che viene definita una "crociata reazionaria". E cioè: "Vieta l’uso del lessico inclusivo nelle comunicazioni istituzionali; rende più difficile l’accesso agli ormoni per le persone trans; blocca il riconoscimento delle famiglie arcobaleno; cancella ogni possibilità di educazione affettiva e sessuale nelle scuole". Intanto, proseguono gli attivisti della causa Lgbtqia+, "i femminicidi aumentano. E la risposta – osservano – è solo di natura securitaria: ergastolo per chi uccide, come se carcere e aumento delle pene fossero soluzioni sufficienti".