Arriva l’ok al bilancio Ancora scintille in aula

È arrivato, al termine di una maratona spalmata su tre giorni anziché i tradizionali due, il via libera del Consiglio comunale al bilancio di previsione 2023 del Municipio. Mentre la seduta di lunedì è stata dedicata alla discussione generale e quella di martedì all’esame di emendamenti e mozioni, ieri pomeriggio è stata la volta della replica del sindaco Marco Panieri e del voto dei gruppi di maggioranza (un paio di assenze hanno fatto scendere a 14 ‘sì’ di Pd, Imola Corre e Sinistra imolese) e opposizione (‘no’ di FdI, Lega, lista civica Cappello e gruppo misto; assente M5s).

Un intervento a braccio particolarmente asciutto, quello del primo cittadino, bersagliato dalla minoranza. Il centrodestra, in particolare, ne ha contestato a più riprese la scarsa presenza in Aula nei tre giorni di lavori. E ha mostrato tutta la propria irritazione per il ritardo con il quale Panieri si è presentato al momento del voto decisivo.

"Imola va a un’altra velocità e con un altro modo di approcciare le cose – è l’unico lampo che concede il primo cittadino –. Ma la strada è ancora lunga e vogliamo continuare a investire per la nostra comunità". Davanti a una manovra ormai sviscerata in ogni suo aspetto, da registrare il passaggio nel quale il sindaco Panieri ha rivendicato la scelta di continuare a non far pagare i passi carrai. "Dopo i primi incontri sul bilancio, non era una cosa scontata", ha spiegato in Aula, tornando anche sulla questione aumenti della tassa di soggiorno: "Non viene pagata dagli imolesi, ma dai turisti. E non si può chiedere di abolirla, come fa l’opposizione, se poi si vogliono più eventi".

Quanto ai contestati ritocchi alle tariffe dei servizi, applicati sulla base dell’indice Istat, "c’è la consapevolezza che si tratta di un adeguamento forte per le famiglie", riconosce per la seconda volta in pochi giorni Panieri, che negli ultimi tempi sembra aver cambiato strategia comunicativa su questo fronte. "L’idea era quella di intervenire con l’avanzo di bilancio, invece abbiamo trovato un buon accordo dopo il confronto con i sindacati pur in un contesto non certo facile", riferisce ancora il primo cittadino.

Pioggia di critiche, come detto, dall’opposizione. Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) contesta una manovra che "non contiene nulla per famiglie, lavoratori e aziende" ma "prende in giro gli imolesi ai quali aumenta le tasse". Nel mirino del leghista Daniele Marchetti finisce invece, tra le altre cose, il tesoretto da 900mila euro annunciato dalla Giunta grazie ai risparmi garantiti dal taglio all’illuminazione pubblica e da altri provvedimenti adottati contro il caro energia. "Potevamo ragionare insieme – manda a dire l’esponente del Carroccio – su una riduzione degli adeguamenti per i servizi dell’infanzia. Invece da parte di questa maggioranza c’è un’arroganza enorme e un’incapacità di confrontarsi con le altre forze politiche".

e. a.