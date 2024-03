Arriva un circo con animali. L’Enpa annuncia proteste. E un elefante va spasso

In città torna il circo con animali. E, spariti ormai da quasi cinque anni i divieti scattati dopo la drammatica fuga della giraffa Alexandre, avvenuta nel 2012 (poi morta dopo esser stata narcotizzata), riesplodono le polemiche che avevano accompagnato anche gli ultimi spettacoli in via Pirandello. Nel mirino, questa volta, c’è lo show che andrà in scena dal 15 al 24 marzo. Già ieri, la presenza di un elefante sul Lungofiume, in mattinata lasciato apparentemente libero sul prato, nel tardo pomeriggio portato a spasso sulla ciclabile da un addestratore, non è passata inosservata. È intervenuta anche la polizia locale, ma l’animale era già stato fatto rientrare.

Sabato e domenica 16 e 17, poi, l’Enpa - Ente nazionale protezione animali, che ha una sede locale anche a Dozza, ha organizzato una manifestazione di protesta. E motiva così la decisione: "Un leone bianco, zebre, cavalli, giraffe, elefanti, ippopotami, cammelli, leoni, lama e tanti altri, per un totale di oltre 100 animali previsti nel circo che si attenderà. Il circo con gli animali non è spettacolo, è maltrattamento. E per dire ancora una volta ‘no’ a questo sfruttamento insensato e anacronistico l’Ente nazionale protezione animali ha organizzato una manifestazione".

Per questo motivo, i volontari Enpa si daranno appuntamento sabato 16 e domenica 17 a partire dalle 15 davanti al circo attendato per "chiedere alle famiglie di non portare i bambini a spettacoli che prevedono lo sfruttamento di animali: ai bambini bisogna insegnare il rispetto per gli animali", spiegano dall’associazione.

Il via libera al ritorno dei circhi con animali a Imola, era arrivato a luglio 2019, quando l’allora Giunta guidata dall’ex sindaca Manuela Sangiorgi aveva modificato il regolamento comunale, che vietata appunto gli show con leoni, giraffe e simili, per "riallineare il regolamento alla legislazione attualmente vigente così da prevenire impugnazioni che, alla luce dell’attuale giurisprudenza, sarebbero accolte". E questo, recitava la delibera attraverso la quale si andò modificare il regolamento municipale, "anche al fine di non esporre il Comune ad eventuali richieste di risarcimento danni e a condanna alle spese di lite".