Arriva un dietista per le mense scolastiche

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per conferire un incarico professionale di supporto tecnico-dietistico per la realizzazione del progetto qualità mensa scolastica. L’obiettivo è rafforzare il valore del servizio mensa come importante veicolo educativo-relazionale. Per conseguirlo, occorrono vigilanza e monitoraggio delle linee guida in materia di ristorazione scolastica, oltre all’applicazione delle nuove norme in corso d’approvazione. Il professionista dovrà poi predisporre e controllare i menù, armonizzando gli stessi con le diete speciali, programmare, progettare e realizzare interventi di educazione alimentare rivolti a minori e adulti, curare le relazioni con i soggetti istituzionali esterni, l’utenza e gli organismi di partecipazione, supportare i genitori sul tema dell’alimentazione in ambito scolastico e familiare e interagire con il dirigente e il responsabile dei Servizi scolastici al fine di elaborare piani e strategie per migliorare il servizio. Occorre che il professionista sia laureato in dietistica e in possesso di adeguata esperienza. Il contratto varrà dall’1 ottobre 2023 al 31 luglio 2024; compenso lordo 20mila euro. Il professionista potrà svolgere analoghe prestazioni per i quattro Comuni della vallata, con compenso separato.