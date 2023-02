Arriva una sentinella informatica Il Comune rinforza la cybersecurity

Anche il Comune si attiva per aumentare la propria cybersecurity, la sicurezza informatica. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato il Protocollo d’intesa tra la Regione, il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna e Comune per programmare e bandire in forma associata un concorso unico per tecnico esperto in cybersecurity. Il protocollo d’intesa avrà efficacia fino al 31122026. Contestualmente si è aperto in questi giorni il bando di selezione per un corso Its di cybersecurity nella pubblica amministrazione che permetterà a 25 studenti domiciliati in Emilia-Romagna di frequentare il corso Its che formerà altrettanti esperti "nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA", il cui diploma sarà requisito necessario per partecipare al concorso che verrà bandito congiuntamente dagli enti aderenti al protocollo, fra cui appunto il Comune.

Con il Protocollo approvato, gli enti si sono impegnati a bandire un concorso unico per tecnici esperti in cybersecurity, rispetto al quale il conseguimento del diploma Its in questione sarà condizione necessaria per l’accesso al concorso stesso. A tal proposito, il Comune prevede la possibilità di assumere una figura che avrà conseguito il diploma Its. Le studentesse e gli studenti potranno impiegare le loro competenze anche in società private che svolgono attività di service, in ambito cybersecurity, per la pubblica amministrazione.

Il corso Its avrà una durata di 2.000 ore e il 40% delle ore formative saranno svolte sotto forma di stage presso gli enti aderenti al protocollo, nonché presso Lepida ScpA, che ospiterà anche il corso nei propri locali di via della Liberazione 15, a Bologna. Il percorso di studi sarà presentato in un open-day on-line che si svolgerà domani. Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 15 marzo 2023. Potranno accedere alle selezioni giovani e adulti con diploma di istruzione secondaria superiore, oppure in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore, conseguendone il titolo finale. Le selezioni si svolgeranno tra il 20 e il 25 marzo 2023 per consentire alle lezioni di prendere il via entro la fine del mese. Per informazioni e iscrizioni sul sito www.fitstic.it

"Questo corso vuol essere la risposta formativa per la creazione di figure tecniche specialistiche competenti nell’ambito della cybersecurity per la Pubblica amministrazione –sottolinea il presidente di Fitstic, Gaudenzio Garavini – attualmente non disponibili sul mercato del lavoro".