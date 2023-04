Arrivano 85mila euro La Regione finanzia 400 borse di studio

Sono oltre 400, per un ammontare complessivo che supera gli 85mila euro, le borse di studio regionali erogate nel circondario per il biennio delle scuole superiori e i percorsi previsti dal sistema di istruzione e formazione professionale. La distribuzione per Comune fa riferimento alla residenza dello studente e quindi saranno così ripartite: a Borgo Tossignano 24 borse per 4.898 euro, Casalfiumanese nove per 1.831 euro, Castel del Rio quattro per 824 euro, Castel Guelfo tredici pari a 2.701 euro, Castel San Pietro Terme 57 per 11.857 euro, Dozza 19 per 4.029 euro, Fontanelice 13 per 2.747 euro, Imola 210 per 43.398 euro, Medicina 52 per 10.758 euro e Mordano 11 per 2.427 euro.

"Di fronte ad un situazione economica non facile, è fondamentale continuare ad investire sull’istruzione per garantire a tutti parità nel diritto allo studio e contrastare l’abbandono scolastico – sottolinea Francesca Marchetti, presidente della commissione scuola in Regione, commentando i finanziamenti relativi alle borse di studio – Saranno oltre 13mila gli studenti che riceveranno le borse di studio in Emilia-Romagna per l’anno scolastico 2022-23, con una crescita del 25% rispetto all’anno precedente, il tutto grazie allo stanziamento che la Giunta ha voluto aumentare di 500mila euro, portandolo a 2,75 milioni".

I finanziamenti regionali garantiranno le borse di studio per gli studenti del primo e del secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado o iscritti ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp). Per i restanti studenti, per i quali la Regione ha già predisposto le graduatorie, occorrerà attendere il decreto ministeriale che stabilisce il riparto dei fondi dedicati. Le borse ammontano a 183 euro e saranno erogate direttamente dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna a tutti gli aventi diritto che hanno risposto ai bandi nel periodo previsto tra il 5 settembre e il 26 ottobre scorso.

Si tratta di ragazzi e ragazze appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 15.748 euro. È prevista poi una borsa maggiorata del 25%, pari cioè a 229 euro, per gli studenti che hanno conseguito una media pari o superiore al 7 e per quelli con disabilità.

"La nostra Regione è pronta a fare la propria parte, così come dovrebbe fare il Governo, per sostenere gli studenti e le loro famiglie – conclude Marchetti –. La scuola è un pilastro delle nostre politiche e siamo certi che proprio grazie ad investimenti concreti rivolti al mondo scolastico e formativo si possa costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi e ragazze, garantendo lo sviluppo di competenze di qualità".