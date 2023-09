Arrivano i bolidi della Nuvolari, tra storia e magia

Doppio appuntamento in città con il 33esimo Gran Premio Nuvolari. Domani e domenica, infatti, la carovana delle 250 auto storiche sarà protagonista sulle strade imolesi. In particolare, domani le vetture transiteranno, indicativamente dalle 16.39 alle 18.42, lungo via Tazio Nuvolari, via Luigi Musso e via dei Colli, per una prova cronometrata. Le auto arriveranno a Imola da Borgo Tossignano percorrendo via Codrignano, via Tenni, via Nuvolari (inizio Prova Cronometrata), via Musso, viale dei Colli (fine prova cronometrata), per poi proseguire lungo via Bergullo, via Lola, via Mazzolano e continuare per la Sp110 in direzione Riolo Terme. Domenica invece, dalle 9.46 alle 11.48, transiteranno in piazza Matteotti, per il controllo a timbro, prima di raggiungere l’autodromo per un’altra prova cronometrata. In questo caso le auto proverranno da Castel Bolognese, lungo le vie Pisacane ed Emilia per proseguire fino all’Autodromo (prova cronometrata), per poi uscire di nuovo sul ponte di viale Dante e immettersi sulle vie Graziadei, Lughese, Bicocca, Selice proseguendo in direzione Conselice.

Il Gran Premio Nuvolari è considerato come il più importante evento celebrativo del "Grande Nivola" e rientra fra i cinque appuntamenti che Imola ha inserito all’interno del programma dell’Italian Motor Week.

"Il percorso è stato disegnato all’insegna del sano piacere di guida e del turismo più esclusivo – spiegano gli organizzatori –. La prima tappa vedrà la partenza da Mantova, il passaggio dall’Autodromo di Modena, un percorso mozzafiato sulle colline romagnole, l’arrivo a Cesenatico sul mare Adriatico. La seconda tappa partirà da Rimini, incontrerà le perle del Rinascimento Italiano, Arezzo e Siena, tra passi appenninici e strade incontaminate, poi il passaggio dalla Repubblica di San Marino fino a rientrare a Rimini in tempo per la serata di gala al Grand Hotel di Felliniana memoria. La terza tappa, dal Mare Adriatico attraverso le città dell’Emilia-Romagna, le prove cronometrate nell’Autodromo di Imola, e l’arrivo a Mantova, con il pranzo finale all’interno del Palazzo Ducale. Un percorso di 1000 km tra le bellezze d’Italia".