Arrivano i fondi ’Cas’, ecco 36mila euro: rimborsano l’alloggio a 69 famiglie imolesi

Al via il pagamento del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) alle 69 famiglie imolesi che ne avevano fatto richiesta dopo essere state costrette a lasciare temporaneamente la loro casa all’indomani dell’alluvione del maggio scorso. Il Comune ha infatti sbloccato i 36mila euro necessari alla copertura delle richieste pervenute e valutate idonee ai sensi delle procedure previste dal decreto ministeriale. Ne beneficeranno appunto 69 nuclei, a fronte dei 348 che hanno presentato domanda in tutto il circondario e per i quali sono in arrivo ulteriori fondi ad hoc. La liquidazione degli importi è prevista nei prossimi giorni.

Il provvedimento del Comune prende le mosse da un decreto della Giunta regionale che a sua volta si rifà al primo stanziamento statale da dieci milioni deliberato dal Consiglio dei Ministri. In quel pacchetto rientrano anche gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione; i benefici previsti per l’impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile; i rimi interventi di somma urgenza a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Il Contributo di autonoma sistemazione riguarda persone che, al momento dell’alluvione, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell’abitazione sgomberata con ordinanza sindacale e hanno poi dovuto trovare un alloggio alternativo da parenti o amici, oppure in roulotte e camper.

Gli importi previsti al mese sono di 400 euro per nuclei familiari composti da una sola persona, 500 euro per due persone, 700 per tre, 800 per quattro e 900 per nuclei di cinque o più persone. Il contributo viene aumentato di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare di età superiore a 65 anni, disabile o con invalidità non inferiore al 67%. Il contributo è concesso, anche per periodi inferiori al mese, a partire dalla data di ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata da chi fa richiesta e confermata dall’amministrazione comunale con un’apposita attestazione.

Le famiglie in questione hanno dovuto presentare domanda entro lo scorso 30 giugno. Nei successivi 31 giorni, ha ultimato la relativa istruttoria circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande e ha comunicato agli interessati, in caso di accertata insussistenza dei requisiti, l’inammissibilità della domanda. Un elenco riepilogativo delle domande di Contributo per l’autonoma sistemazione è stato poi trasmesso all’Agenzia Regionale di Protezione Civile unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie e relativa copertura.

Resta invece aperta la partita relativa al Contributo di immediato sostegno (Cis) destinato alle famiglie che hanno avuto danni provocati dall’ondata di maltempo del maggio scorso. In questo caso, a luglio il Comune, dopo aver valutato la correttezza delle domande, aveva inoltrato alla Regione 117 istanze (delle 485 arrivate da tutto il circondario).

Era previsto un primo pagamento di 3mila euro, che il cittadino si impegna a rendicontare definitivamente per la richiesta del saldo. L’ammontare complessivo di questo primo indennizzo, infatti, può arrivare fino a 5mila euro, più ulteriori 750 euro a titolo di concorso alle spese connesse alla predisposizione della perizia asseverata. Proprio nei giorni scorsi, accogliendo la richiesta della Regione, un’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha posticipato di due mesi i termini per la presentazione della domanda di saldo inizialmente fissati al 31 ottobre.