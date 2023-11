Arrivano i ‘Gatti a tutto gas’. Felini di razza dal mondo: in autodromo mostra e sfilata

Un weekend a suon di fusa per l’Autodromo di Imola. Appuntamento con ’Gatti a tutto gas’ sabato e domenica. Al circuito si terrà, infatti, una gara di bellezza per gatti di razza, cui saranno presenti allevatori provenienti da tutto il mondo. Se ne stimano circa una cinquantina dalla Francia, ma molti anche dalla Romania e dalla Repubblica Ceca. Undici giudici provenienti dall’estero voteranno il felino considerato più bello. "Siamo felici che ci abbiano proposto questa iniziativa – dichiara Elena Penazzi, assessora all’Autodromo, Turismo e Servizi al cittadino – È un evento che porterà in Autodromo una tipologia di pubblico che magari non lo visiterebbe mai".

Un’opportunità quindi, come lo è stata il Baccanale, per sfruttare la struttura sotto tanti punti di vista. "Vogliamo far lavorare l’autodromo 365 giorni l’anno – dice l’assessora –. L’ingresso ha un costo di 8 euro, interamente devoluto all’AnfI, Associazione Nazionale Felini Italiana, Associazione che si è mossa particolarmente durante le alluvioni di maggio, per tutelare allevatori e gatti. "Si contano circa 285 gatti a giornata, per un totale di oltre 500 gatti nel weekend" racconta la Presidente della Sezione Emilia Romagna Daniela Guermardi "abbiamo deciso di allestire anche un angolo per i bambini, con gonfiabili e zucchero filato, per consentire anche loro di conoscere al meglio questo splendido animale. Ritengo che possa essere estremamente educativo per i bambini venirne a contatto, anche per imparare il rispetto". Sarà presente anche uno spazio per il Gattile di Imola.

"Certo, i gatti di razza sono belli – conclude Guermardi – ma è giusto prendere questa occasione per ricordare che ogni gattino ha diritto ad avere una casa. Verranno presentati, anche se non fisicamente, tutti i micini che hanno bisogno di una famiglia. È una bellissima occasione". Il taglio del nastro avverrà sabato alle 10, chiusura alle 18.30. Domenica alle 18.

