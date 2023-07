Arrivano i rifiuti, riparte la discarica Opposizione e comitato sulle barricate

di Enrico Agnessi

A cinque anni e mezzo dalla sentenza del Tar che bocciò il progetto di sopraelevazione, pronunciamento poi confermato ad aprile 2019 dal Consiglio di Stato, la discarica Tre Monti è tornata ieri mattina ad accogliere i rifiuti. Il cartello installato da Herambiente all’ingresso della struttura avverte: "Riapertura temporanea, utilizzo dei soli lotti esistenti per il conferimento di scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dall’emergenza dei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna. Discarica rifiuti non pericolosi. Chiusura definitiva prevista entro il 31 dicembre 2024".

È su questi punti che Regione e Comune da un lato, ambientalisti e opposizione dall’altro, si sono dati battaglia nei giorni scorsi. Parlando da Bologna, e rispondendo a un interrogativo sollevato in commissione dal leghista Daniele Marchetti, l’assessora Irene Priolo ha ammesso: "L’iter l’avremmo mandato avanti comunque. Certo è che, siccome quella discarica avrebbe dovuto ricevere rifiuti speciali, abbiamo fatto una scelta di campo. E abbiamo messo in delibera che il gestore deve portare lì i rifiuti urbani degli alluvionati. Rispetto al piano industriale di Hera, una scelta di carattere pubblico".

È toccato poi al Municipio rassicurare gli imolesi sul fronte dei controlli. "Abbiamo posto, a questa operazione, alcune condizioni imprescindibili", hanno spiegato il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada. E cioè che "riprenda il piano di sorveglianza sanitaria da parte di Ausl e il monitoraggio ambientale di Arpae, che sarà pubblico e accessibile per i cittadini attraverso un report periodico pubblicato sul proprio sito web". Ci sarebbe anche il Con.Ami, proprietario dell’impianto gestito da Hera. All’indomani della decisione della Regione di riaprire la discarica, il Consorzio dei 23 Comuni ha affidato a Sacmi (35mila euro più Iva) la manutenzione di quattro ‘nasi elettronici’ per il monitoraggio odori. "Apparecchiature tecnologiche peculiari non utilizzate e stoccate in magazzino da diversi anni – si legge nelle carte di Con.Ami –, che necessitano di una revisione per la loro messa in esercizio".

Il comitato Vediamoci chiaro, che aveva chiesto e ottenuto lo stop alla sopraelevazione, non si fida. E contesta punto su punto le rassicurazioni della Giunta, sostenuta dalla maggioranza in Consiglio comunale. Anche l’opposizione è scatenata, ma va in ordine sparso. Al sit-in di domenica mattina in via Pediano, organizzato all’indomani di un banchetto (quasi) unitario in centro storico, c’erano Lega, Lista civica Cappello e M5s. Ma non Fratelli d’Italia.

"Pare un atteggiamento del tutto immaturo quello tenuto da alcune forze politiche che sembrano assumere atteggiamenti divisivi sul tema della discarica Tre Monti – protesta Nicolas Vacchi, volto imolese del partito della premier Giorgia Meloni, confermando la propria contrarietà alla riapertura –. L’aver organizzato all’ultimo minuto e apparentemente ‘di nascosto’ da alcuni alleati una iniziativa alle porte della discarica, volutamente escludendo alcune parti politiche e includendone altre, unitamente ad altre iniziative altrettanto esclusive, rischia di portare solo alla divisione e alla confusione. Il fronte del ‘no’ alla riapertura deve essere più che mai unito. Chi divide le minoranze, fa il gioco del Pd".