"Arrivo dalla Sicilia per tifare Leclerc"

"Per chi sono qui? Non sono domande da fare: per Charles Leclerc, ovviamente". Elena Gulisano è siciliana, ma ha vissuto a Imola per qualche anno, quindi conosce bene la zona. Ciononostante, è per la prima volta spettatrice delle gare e l’emozione è nell’aria. E aspetta con trepidante entusiasmo l’arrivo del suo beniamino, sperando anche solo in un saluto. "Spero davvero di poterlo vedere da vicino. è il mio preferito. Sono tifosa da sempre della Formula Uno – commenta la ragazza –, ma non ho mai avuto purtroppo occasione di assistere dal vivo. Quindi essere qui per me è davvero importante ed emozionante".