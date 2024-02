Arrotonda con la cocaina. Pizzaiolo in manette

Il pizzaiolo arrotondava con lo spaccio di cocaina. Con questa accusa la polizia ha arrestato un 52enne italiano residente a Imola, con vari procedimenti pendenti a carico. In casa aveva un etto di cocaina pura. Nei guai anche un 50enne trovato con 10 grammi in un intervento separato.

Continua la pressione del commissariato sui circuiti di spaccio della droga, in particolare cocaina. Solo lo scorso febbraio erano finiti nei guai un uomo (arrestato) e sua sorella, trovati con un chilo di cocaina e uno di hashish oltre a molte migliaia di euro in contanti.

Nell’ambito dell’attività investigativa, il personale del commissariato ha individuato il 52enne che come lavoro ‘ufficiale’ faceva le pizze in un locale della città, come uno dei commercianti di droga in città. Gli investigatori hanno concentrato l’attività sull’uomo finjo a quando non hanno scelto di intervenire lunedì scorso. L’uomo – che abita in zona Pedagna – è stato fermato alle 17 di lunedì scorso per un controllo da parte degli agenti di polizia. Con lui in auto c’era un altro uomo noto alla polizia. I controlli su quest’ultimo hanno dato esito negativo, mentre addosso al 52enne, in una tasca del giubbotto, è stato trovato un sacchetto con 1 grammo di cocaina.

Così è scattata la perquisizione domiciliare. A casa dell’uomo la polizia ha trovato un involucro con un etto di cocaina pura, un bilancino di precisione con residui di droga e un foglio dove erano annotati numeri e nomi. Si suppone che fossero collegati all’attività di spaccio, così come 200 euro in banconote di vario taglio. Tutto è stato sequestrato. L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stato imposto l’obbloigo di dimora con il divieto di uscire nelle ore serali e notturne.

Il secondo caso riguarda un 50enne, anch’egli residente in Pedagna (ma i casi non sono collegati). Mercoledì l’uomo – con un precedente molto vecchio – è stato controllato mentre era in auto. Addosso non aveva nulla, ma a casa sua la polizia ha trovato 10 grammi di cocaina, un bilancino e materiale ritenuto utile per il confezionamento di dosi di droga. L’uomo è stato denunciato.