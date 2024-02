Arte, economia, letteratura e note. Nasce il ‘Festival dei linguaggi’

Dall’arte all’economia, passando per la storia e il gioco: l’intero universo della comunicazione in cinque giornate piene di voci. È la prima edizione del ‘Festival dei linguaggi’, che animerà la città dal 29 febbraio fino all’8 aprile. L’evento è organizzato da Università Aperta attraverso un comitato direttivo composto da Sandra Zanardi, Gabriella Pirazzini e Antonio Castronuovo, che si avvale della collaborazione e del contributo, fra gli altri, del Comune.

Il festival nasce come ricordo corale di Lido Valdrè, (1931-2015), filosofo e intellettuale tra i soci fondatori e per lunghi anni presidente di Università Aperta, ma si snoda attraverso tredici appuntamenti, suddivisi in cinque giornate, che raccolgono voci importanti del panorama regionale e nazionale, dal teatro alla scrittura, dalla comunicazione radiofonica all’informazione giornalistica, dalla musica alla poesia. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.

Si parte giovedì 29 febbraio alle 17.30 in biblioteca comunale con ‘La parola sensuale - Ricordo corale di Lido Valdrè’.

Venerdì primo marzo quattro appuntamenti: alle 9.30 a Palazzo Sersanti c’è ‘Il nuovo umanesimo del linguaggio: l’informazione tra intelligenza artificiale e gentilezza’ con Fabrizio Binacchi, Gianni Biondi, Marco Pratellesi, Laura Prinetti e Silvestro Ramunno. Alle 18 ‘Dee, guerriere, regine e schiave: reinventare le parole del mito greco’: Gabriella Pirazzini dialoga con Marilù Oliva in Salannunziata (via F.lli Bandiera, 17). Alle 20.30 ‘Giocaparole, l’uso ludico e creativo del linguaggio’: Antonio Castronuovo dialoga con Monica Longobardi al centro Giovannini (via Scarabelli, 4). Alle 21, di nuovo in Salannunziata, ‘Alla fine del viale - Il linguaggio degli altri’, spettacolo teatrale a cura dell’associazione Noi giovani. Si riparte sabato 2 marzo alle 9 sempre alla Salannunziata. Si parla de ‘Il linguaggio come strumento antimafia’ con Elena Ciccarello. E ancora, alle 18, ‘Le parole della radio’: Antonio Castronuovo dialoga con Loredana Lipperini in biblioteca comunale. Alle 21 a Palazzo Monsignani spazio a ‘Parole e note… nella lingua del cuore’, con Gianni e Paolo Parmiani. Pianoforte e arrangiamenti: Alessandro Guidi; violino: Nicoletta Bassetti.

Gionata ricca di iniziative anche quella di domenica 3 marzo: alle 10 in Salannunziata ecco ‘Le parole della poesia - Il linguaggio come dono’, con Maurizio Bacchilega e l’associazione Avod; alle 16, sempre in Salannunziata, ‘Il linguaggio musicale come motore di sviluppo della società’, con Giorgio Fabbri. Alle 21 ci si sposta al teatro comunale di Dozza per ‘Ridere è una cosa seria - Il linguaggio del comico’, conferenza spettacolo con Davide Dal Fiume. Sempre alle 21 in Salannunziata la replica del già citato spettacolo teatrale ‘Alla fine del viale - Il linguaggio degli altri’.

Il ‘Festival dei linguaggi’ si chiede lunedì 8 aprile alle 18 nell’auditorium della Cefla in via Bicocca, 14/C con una conferenza di Antonio Patuelli, presidente dell’Abi – Associazione bancaria italiana, e del gruppo ‘La Cassa di Ravenna’.

Il festival è stato presentato ieri mattina in Municipio. Sono intervenuti, fra gli altri Giacomo Gambi, assessore alla Cultura del Comune; Sandra Zanardi presidente Università aperta; Gabriella Pirazzini e Antonio Castronuovo componenti del comitato direttivo del festival.