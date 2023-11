‘Arte in gioco’ al nido. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ad “Arte in gioco”, due laboratori gratuiti rivolti ai genitori e figli da 0 a 6 anni, che si terranno al Nido comunale Girotondo di Castel San Pietro Terme (via Di Vittorio 28A) sabato 11 novembre dalle 16 alle 18, organizzati da Comune di Castel San Pietro Terme e Cooperativa Sociale Quadrifoglio. Si potrà scegliere fra il laboratorio Teatro-Danza e il laboratorio Gioco della Capoeira. Il laboratorio Teatro-Danza, a cura di Lorenza Bellandi, propone "un percorso di crescita sano attraverso un’attività ludica – spiegano gli organizzatori –. Le componenti principali sono: creatività, immaginazione e tanta fantasia. Corpo, voce, musica, spazio diventano il mezzo per scoprire le potenzialità artistiche e creative del bambino". Il laboratorio Gioco della Capoeira, a cura di Chiara Scazzieri, guida "alla scoperta del proprio corpo e delle proprie capacità motorie. Riscaldamento giocoso, capriole e ruote, insegnamento dei primi passi base che caratterizzano questa arte sportiva, per finire con la musica, parte fondamentale della capoeira, imparando ritmi e canzoni in portoghese". I laboratori sono gratuiti. Si richiede la prenotazione via mail, indicando il laboratorio prescelto, a: Erika Panzacchi erika.panzacchi@comune.castelsanpietroterme.bo.it oppure Mariasole Santi mariasole.santi@coopquadrifoglio.com