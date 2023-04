Arte sacra, i paramenti di Sorcinelli in mostra Focus su Benedetto XIII e Papa Francesco

Aprirà il 14 aprile la mostra ’In Persona Christi – Benedetto XVI e Francesco nei paramenti di Filippo Sorcinelli – al Museo Diocesiano di Imola. L’inaugurazione è fissata per le 18. Le duemila opere d’arte che raccontano una storia che va dal IX secolo fino ai giorni nostri dialogheranno con le vesti sacre progettate dall’Atelier Lavs sotto la guida di Sorcinelli.

Il laboratorio, fondato a Mondolfo e sviluppato a Santarcangelo di Romagna in quasi venticinque anni di attività, si è distinto in Italia e nel mondo nell’eccellente cura del delicato settore dell’arte sacra. Nelle sale del museo saranno incastonati numerosi manufatti interamente ricamati a mano. La mostra si focalizza sulle figure degli ultimi due pontefici: Benedetto XVI e Francesco. Tra i paramenti liturgici esposti, di particolare interesse sono quelli appartenuti e indossati da papa Benedetto XVI in San Pietro e in alcuni viaggi apostolici, come la mitra gemmata per la papale visita a Genova e la stola pastorale di Assisi. Piviali, casule e mitre, intessuti di sete, broccati e lane pregiate, insieme con opere di argenteria come calici e pastorali, disegnano un percorso espositivo in dialogo diretto con la tradizione iconografica e stilistica del patrimonio artistico della Chiesa Universale.

Tra gli sponsor figurano Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Istituzioni Riunite di Imola, Allianz Bank, Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese, Imolese, CNA Imola, Ascom Imola e Banca di Imola